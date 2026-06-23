‘ആസൂത്രിതമായ വഞ്ചന’: പീറ്റർ മുറെല്ലിന് അഞ്ച് വർഷം തടവുശിക്ഷ
Updated: Jun 23, 2026, 14:37 IST
സ്കോട്ടിഷ് നാഷണൽ പാർട്ടിയുടെ (SNP) മുൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പീറ്റർ മുറെല്ലിനെ അഞ്ച് വർഷവും മൂന്ന് മാസവും തടവുശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു. പാർട്ടി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക വകമാറ്റി ആഡംബര ജീവിതം നയിച്ചതിനാണ് കോടതി ഈ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
കേസ് പരിഗണിച്ച ജഡ്ജി ലോർഡ് യംഗ്, മുറെല്ലിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ "വിശ്വാസവഞ്ചന ലക്ഷ്യമിട്ട് ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ കുറ്റം" (calculated crime of dishonesty) എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനിടയിൽ 4 ലക്ഷത്തിലധികം പൗണ്ട് (ഏകദേശം 4 കോടിയിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപ) അദ്ദേഹം വകമാറ്റിയതായാണ് കണ്ടെത്തൽ.
സ്കോട്ട്ലൻഡ് മുൻ ഫസ്റ്റ് മിനിസ്റ്ററും പാർട്ടിയുടെ മുൻ നേതാവുമായ നിക്കോള സ്റ്റർജന്റെ ഭർത്താവാണ് പീറ്റർ മുറെൽ. പാർട്ടി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത തുക മുഴുവൻ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് മുറെൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.