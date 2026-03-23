ന്യൂയോർക്കിലെ ലാഗ്വാർഡിയ വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനം അഗ്നിശമന സേനാ വാഹനവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു; രണ്ട് പൈലറ്റുമാർക്കും ദാരുണാന്ത്യം
Mar 23, 2026, 19:11 IST
ന്യൂയോർക്ക്: ന്യൂയോർക്കിലെ ലാഗ്വാർഡിയ വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡിംഗിനിടെ എയർ കാനഡ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം റൺവേയിലുണ്ടായിരുന്ന അഗ്നിശമന സേനാ വാഹനവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് പൈലറ്റും കോ-പൈലറ്റും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി 11:40-ഓടെയാണ് സംഭവം. മോൺട്രിയലിൽ നിന്ന് വന്ന വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
അപകടത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ:
- വിമാനം: ജാസ് ഏവിയേഷൻ (Jazz Aviation) പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന എയർ കാനഡ എക്സ്പ്രസ് CRJ-900.
- യാത്രക്കാർ: വിമാനത്തിൽ 72 യാത്രക്കാരും 4 ജീവനക്കാരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 30-ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
- വാഹനം: മറ്റൊരു വിമാനത്തിന് സഹായം നൽകാനായി റൺവേയിലൂടെ പോവുകയായിരുന്ന പോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ ഫയർ ട്രക്കുമായാണ് വിമാനം കൂട്ടിയിടിച്ചത്.
- കാരണം: റൺവേ കുറുകെ കടക്കരുതെന്ന് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ (ATC) ഫയർ ട്രക്കിന് ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അപകടം ഒഴിവാക്കാനായില്ല എന്ന് പുറത്തുവന്ന ഓഡിയോ സന്ദേശങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
മുഖ്യ വിവരങ്ങൾ:
- അപകടത്തെത്തുടർന്ന് ലാഗ്വാർഡിയ വിമാനത്താവളം താൽക്കാലികമായി അടച്ചു.
- ഫയർ ട്രക്കിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്, ഇവർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
- വിമാനത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തിന് (Nose) ഗുരുതരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു.
- നാഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സേഫ്റ്റി ബോർഡ് (NTSB) സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.