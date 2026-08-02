പെറുവിൽ വിമാനം തകർന്നുവീണ് 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; മരിച്ചവരിൽ വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളും

By  Metro Desk Aug 2, 2026, 10:28 IST
ക്രാഷ്

ലിമ (പെറു): ദക്ഷിണ പെറുവിലെ പ്രശസ്തമായ 'നസ്ക ലൈൻസ്' (Nazca Lines) കാണാനായി വിനോദസഞ്ചാരികളുമായി പോയ ചെറുവിമാനം തകർന്നുവീണ് 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 11 വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളും രണ്ട് പെറുവിയൻ ജീവനക്കാരും (പൈലറ്റും കോ-പൈലറ്റും) തൽക്ഷണം മരണപ്പെട്ടതായി പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും വ്യോമയാന മന്ത്രാലയവും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

​മരിച്ച വിദേശികളിൽ 7 പേർ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ളവരും 2 പേർ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ളവരും 2 പേർ സ്പെയിനിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ്. 'എയറോഡിയാന' (Aerodiana) എന്ന പെറുവിയൻ സ്വകാര്യ ഏവിയേഷൻ കമ്പനിയുടെ 'സെസ്ന ഗ്രാന്റ് കാരവൻ' (Cessna Grand Caravan C-208) എന്ന ചെറുവിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

​നസ്ക നഗരത്തിന് സമീപമുള്ള സൊക്കോസ് (Socos) പ്രദേശത്തെ ഒരു വയലിലാണ് വിമാനം തകർന്നുവീണത്. നിലത്തുവീണയുടൻ വിമാനത്തിന് തീപിടിച്ചതാണ് ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതം കൂട്ടിയത്. അപകടത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല. പെറുവിയൻ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റിയും സർക്കാരും സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

​യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിലുള്ള ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മരുഭൂമിയിലെ രേഖാചിത്രങ്ങളാണ് (Geoglyphs) നസ്ക ലൈൻസ്. ആകാശത്തുനിന്ന് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ആകാശക്കാഴ്ച കാണാനായി ദിനംപ്രതി നൂറുകണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ചെറുവിമാനങ്ങളിൽ ഇവിടെ സർവീസ് നടത്താറുള്ളത്. 

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