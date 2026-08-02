പെറുവിൽ വിമാനം തകർന്നുവീണ് 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; മരിച്ചവരിൽ വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളും
ലിമ (പെറു): ദക്ഷിണ പെറുവിലെ പ്രശസ്തമായ 'നസ്ക ലൈൻസ്' (Nazca Lines) കാണാനായി വിനോദസഞ്ചാരികളുമായി പോയ ചെറുവിമാനം തകർന്നുവീണ് 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 11 വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളും രണ്ട് പെറുവിയൻ ജീവനക്കാരും (പൈലറ്റും കോ-പൈലറ്റും) തൽക്ഷണം മരണപ്പെട്ടതായി പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും വ്യോമയാന മന്ത്രാലയവും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
മരിച്ച വിദേശികളിൽ 7 പേർ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ളവരും 2 പേർ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ളവരും 2 പേർ സ്പെയിനിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ്. 'എയറോഡിയാന' (Aerodiana) എന്ന പെറുവിയൻ സ്വകാര്യ ഏവിയേഷൻ കമ്പനിയുടെ 'സെസ്ന ഗ്രാന്റ് കാരവൻ' (Cessna Grand Caravan C-208) എന്ന ചെറുവിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
നസ്ക നഗരത്തിന് സമീപമുള്ള സൊക്കോസ് (Socos) പ്രദേശത്തെ ഒരു വയലിലാണ് വിമാനം തകർന്നുവീണത്. നിലത്തുവീണയുടൻ വിമാനത്തിന് തീപിടിച്ചതാണ് ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതം കൂട്ടിയത്. അപകടത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല. പെറുവിയൻ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റിയും സർക്കാരും സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിലുള്ള ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മരുഭൂമിയിലെ രേഖാചിത്രങ്ങളാണ് (Geoglyphs) നസ്ക ലൈൻസ്. ആകാശത്തുനിന്ന് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ആകാശക്കാഴ്ച കാണാനായി ദിനംപ്രതി നൂറുകണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ചെറുവിമാനങ്ങളിൽ ഇവിടെ സർവീസ് നടത്താറുള്ളത്.