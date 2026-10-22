ഇസ്രായേൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ദീപം തെളിയിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കും വീരനായകൻ പൈലറ്റ് സ്മിത് മച്ചാറിനും നെതന്യാഹുവിന്റെ ക്ഷണം
ജെറുസലേം / ന്യൂഡൽഹി: വിമാനത്തിൽ വൻ ഭീകരാക്രമണ ശ്രമം തടഞ്ഞ് 174 യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച മലയാളി/ഇന്ത്യൻ വിമാന പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിനും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും അപൂർവ്വ ആദരവുമായി ഇസ്രായേൽ. ഇസ്രായേലിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ ചടങ്ങിൽ ഔദ്യോഗികമായി ദീപം തെളിയിക്കാൻ (Torch-lighting Ceremony) ഇരുവരെയും ക്ഷണിച്ച് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു.
വ്യാഴാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതായി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിലൂടെ (X) അറിയിച്ചു. ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച മോദി, കരയിലും ആകാശത്തിലും ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ഒന്നിച്ചു പോരാടുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ശക്തമായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും മോദി അനുസ്മരിച്ചു.
സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം:
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ അവസാന വാരത്തിൽ ദുബായിൽ നിന്ന് തെൽ അവീവിലേക്ക് പറന്ന ഫ്ലൈ ദുബായ് (Flydubai) വിമാനത്തിലായിരുന്നു സംഭവം. കോക്ക്പിറ്റിൽ വെച്ച് സഹപൈലറ്റ് (ഒമാൻ സ്വദേശി) പെട്ടെന്ന് പൈലറ്റായ സ്മിത് മച്ചാറിനെ മഴുവും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടും കടുത്ത ധൈര്യത്തോടും മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടും പോരാടിയ സ്മിത്, കോക്ക്പിറ്റിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു നൽകുകയും യാത്രക്കാരുടെയും ക്രൂവിന്റെയും സഹായത്തോടെ ആക്രമിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് വിമാനം സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്കിൽ സുരക്ഷിതമായി അടിയന്തര ലാൻഡിംഗ് നടത്തുകയായിരുന്നു.
സ്മിത് മച്ചാറിന്റെ അസാമാന്യ ധീരതയെ മുൻപ് '9/11 മോഡൽ' വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയ സംഭവമെന്ന് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. സാധാരണയായി ഇസ്രായേൽ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രം നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിന ദീപം തെളിയിക്കൽ ചടങ്ങിലെ പങ്കാളിത്തം, ഒരു ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റിന് നൽകുന്നത് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വെളിവാക്കുന്നു.