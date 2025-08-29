പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ജപ്പാനിൽ 'അദ്വിതീയ സമ്മാനം'; ദാരുമ പാവയുടെ പ്രാധാന്യം ചർച്ചയാകുന്നു

By News DeskAug 29, 2025, 20:41 IST
ടോക്കിയോ: ജപ്പാൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ദാരുമ പാവ (Daruma doll) സമ്മാനമായി ലഭിച്ചത് വലിയ ശ്രദ്ധ നേടി. ജാപ്പനീസ് സംസ്കാരത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതും ഭാഗ്യചിഹ്നമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു പരമ്പരാഗത പാവയാണിത്. ഇത് വെറുമൊരു കളിപ്പാട്ടമല്ലെന്നും, ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും, കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണെന്നും ജപ്പാൻകാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്താണ് ദാരുമ പാവ? * ബുദ്ധമതത്തിലെ സെൻ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ ബോധിധർമ്മയുടെ രൂപത്തിൽ നിർമ്മിച്ച, പൊള്ളയായ, വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു പരമ്പരാഗത ജാപ്പനീസ് പാവയാണ് ദാരുമ. * ബോധിധർമ്മ ഒമ്പത് വർഷത്തോളം തുടർച്ചയായി ധ്യാനിച്ചിരുന്നെന്നും, ആ സമയത്ത് കൈകാലുകൾ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് കൊഴിഞ്ഞുപോയെന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം. അതിനാൽ, ഈ പാവയ്ക്ക് കൈകാലുകളില്ല. * പാവയുടെ താഴെ ഭാഗത്തിന് ഭാരം കൂടുതലായതിനാൽ, എത്ര തള്ളിയിട്ടാലും അത് നേരെ നിൽക്കും. "ഏഴു തവണ വീണാലും എട്ടാമത്തെ തവണ എഴുന്നേൽക്കും" എന്ന ജാപ്പനീസ് ചൊല്ലിനെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സവിശേഷതയാണ് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഇതിനെ മാറ്റുന്നത്. സമ്മാനമായി നൽകുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം: * സാധാരണയായി, ഒരു ലക്ഷ്യം മനസ്സിൽ വെച്ച് ഈ പാവയുടെ ഒരു കണ്ണ് കറുത്ത മഷി ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുന്നു. * ലക്ഷ്യം നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ണും വരച്ച് പൂർത്തിയാക്കുന്നു. * ഇത്, ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുടെയും, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നിരന്തരമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. കഠിനാധ്വാനം, ലക്ഷ്യബോധം, നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്നിവയെല്ലാം ദാരുമ പാവ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ലഭിച്ച ഈ സമ്മാനം, ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ സൗഹൃദവും പരസ്പര ബഹുമാനവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീകമായി മാറി.  

