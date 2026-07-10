മോദിയുടെ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സന്ദർശനം പൂർത്തിയായി; ആണവോർജ്ജവും പ്രതിരോധവും ഉൾപ്പെടെ 18 നിർണ്ണായക കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ച് ഇന്ത്യ

By  Metro Desk Jul 10, 2026, 12:35 IST
Modi Aus

മെൽബൺ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ത്രിദിന ഔദ്യോഗിക ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സന്ദർശനം വൻ വിജയത്തോടെ സമാപിച്ചു. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി ആൽബനീസുമായുള്ള മൂന്നാമത് ഇന്ത്യ-ഓസ്‌ട്രേലിയ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ പ്രതിരോധം, ആണവോർജ്ജം, സുരക്ഷ, സാങ്കേതികവിദ്യ, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലായി 18 നിർണ്ണായക കരാറുകളിലും ധാരണാപത്രങ്ങളിലും ഒപ്പുവെച്ചു.

​ഇന്ത്യൻ പസഫിക് മേഖലയിലെ സമാധാനവും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ സന്ദർശനത്തിലെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

​1. ആണവോർജ്ജ മേഖലയും യുറേനിയം വിതരണവും

​ഇന്ത്യയുടെ ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് കരുത്തുപകരുന്ന നിർണ്ണായക കരാറാണിത്. സിവിൽ ആണവ കരാറിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ആണവനിലയങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ യുറേനിയം ദീർഘകാലത്തേക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഓസ്‌ട്രേലിയ സമ്മതിച്ചു. സമാധാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഈ യുറേനിയം ഉപയോഗിക്കുക.

​2. പ്രതിരോധവും സമുദ്ര സുരക്ഷയും (Defence & Maritime Security)

​ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിൽ ചൈനയുടെ സ്വാധീനം പ്രതിരോധിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇരുരാജ്യങ്ങളും സംയുക്ത പ്രതിരോധ സുരക്ഷാ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും സൈന്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും, ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിങ് ശക്തമാക്കാനുമുള്ള 'മാരിടൈം സെക്യൂരിറ്റി കൊളാബറേഷൻ റോഡ്‌മാപ്പ്' നിലവിൽ വന്നു.

​3. സാമ്പത്തിക-വ്യാപാര കരാറുകൾ (CECA)

​ഇന്ത്യയും ഓസ്‌ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്ന കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ അഗ്രിമെന്റ് (CECA) എത്രയും വേഗം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഇരു നേതാക്കളും തീരുമാനിച്ചു. ഏവിയേഷൻ, ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ്, ഡിജിറ്റൽ മേഖലകളിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു.

​4. കായിക സഹകരണം (Sports Diplomacy)

​മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് (MCG) സന്ദർശിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി മോദി കായിക മേഖലയിലെ സഹകരണത്തിനായി 'ഇന്ത്യ-ഓസ്‌ട്രേലിയ സ്‌പോർട്‌സ് കൊളാബറേഷൻ റോഡ്‌മാപ്പ്' പുറത്തിറക്കി. സ്‌പോർട്‌സ് സയൻസ്, പരിശീലനം എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും യുവാക്കൾക്കായി സ്പോർട്സ് ഫെസ്റ്റിവലുകളും സംഘടിപ്പിക്കും.

​5. പുരാവസ്തുക്കൾ തിരികെ നൽകും

​ഓസ്‌ട്രേലിയൻ മ്യൂസിയങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള 3 പുരാവസ്തുക്കൾ തിരികെ നൽകാൻ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സർക്കാർ തയ്യാറായി. 11-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗ്രാനൈറ്റ് നന്ദി ശിൽപം, ഭദ്രകാളി തൃശൂലം, സ്കന്ദ ശിൽപം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ:

"ഇന്ത്യയും ഓസ്‌ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കേവലം നയതന്ത്രപരമല്ല, അത് ക്രിക്കറ്റ് പോലെ ഇഴപിരിയാത്തതാണ്. 1-ഉം 1-ഉം ചേർന്നാൽ 2 മാത്രമല്ല, 11 ആകുന്ന ശക്തിയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം." മെൽബണിലെ വൻ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് മോദി പറഞ്ഞു.

​മെൽബണിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ 'മെൽബൺ മീറ്റ്സ് മോദി' റാലിയിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം പ്രവാസികളാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് തിരിച്ചു. 

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