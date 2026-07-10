മോദിയുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ സന്ദർശനം പൂർത്തിയായി; ആണവോർജ്ജവും പ്രതിരോധവും ഉൾപ്പെടെ 18 നിർണ്ണായക കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ച് ഇന്ത്യ
മെൽബൺ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ത്രിദിന ഔദ്യോഗിക ഓസ്ട്രേലിയൻ സന്ദർശനം വൻ വിജയത്തോടെ സമാപിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി ആൽബനീസുമായുള്ള മൂന്നാമത് ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ പ്രതിരോധം, ആണവോർജ്ജം, സുരക്ഷ, സാങ്കേതികവിദ്യ, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലായി 18 നിർണ്ണായക കരാറുകളിലും ധാരണാപത്രങ്ങളിലും ഒപ്പുവെച്ചു.
ഇന്ത്യൻ പസഫിക് മേഖലയിലെ സമാധാനവും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ സന്ദർശനത്തിലെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. ആണവോർജ്ജ മേഖലയും യുറേനിയം വിതരണവും
ഇന്ത്യയുടെ ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് കരുത്തുപകരുന്ന നിർണ്ണായക കരാറാണിത്. സിവിൽ ആണവ കരാറിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ആണവനിലയങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ യുറേനിയം ദീർഘകാലത്തേക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഓസ്ട്രേലിയ സമ്മതിച്ചു. സമാധാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഈ യുറേനിയം ഉപയോഗിക്കുക.
2. പ്രതിരോധവും സമുദ്ര സുരക്ഷയും (Defence & Maritime Security)
ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിൽ ചൈനയുടെ സ്വാധീനം പ്രതിരോധിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇരുരാജ്യങ്ങളും സംയുക്ത പ്രതിരോധ സുരക്ഷാ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും സൈന്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും, ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിങ് ശക്തമാക്കാനുമുള്ള 'മാരിടൈം സെക്യൂരിറ്റി കൊളാബറേഷൻ റോഡ്മാപ്പ്' നിലവിൽ വന്നു.
3. സാമ്പത്തിക-വ്യാപാര കരാറുകൾ (CECA)
ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്ന കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ അഗ്രിമെന്റ് (CECA) എത്രയും വേഗം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഇരു നേതാക്കളും തീരുമാനിച്ചു. ഏവിയേഷൻ, ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ്, ഡിജിറ്റൽ മേഖലകളിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു.
4. കായിക സഹകരണം (Sports Diplomacy)
മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് (MCG) സന്ദർശിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി മോദി കായിക മേഖലയിലെ സഹകരണത്തിനായി 'ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ സ്പോർട്സ് കൊളാബറേഷൻ റോഡ്മാപ്പ്' പുറത്തിറക്കി. സ്പോർട്സ് സയൻസ്, പരിശീലനം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും യുവാക്കൾക്കായി സ്പോർട്സ് ഫെസ്റ്റിവലുകളും സംഘടിപ്പിക്കും.
5. പുരാവസ്തുക്കൾ തിരികെ നൽകും
ഓസ്ട്രേലിയൻ മ്യൂസിയങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള 3 പുരാവസ്തുക്കൾ തിരികെ നൽകാൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാർ തയ്യാറായി. 11-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗ്രാനൈറ്റ് നന്ദി ശിൽപം, ഭദ്രകാളി തൃശൂലം, സ്കന്ദ ശിൽപം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ:
"ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കേവലം നയതന്ത്രപരമല്ല, അത് ക്രിക്കറ്റ് പോലെ ഇഴപിരിയാത്തതാണ്. 1-ഉം 1-ഉം ചേർന്നാൽ 2 മാത്രമല്ല, 11 ആകുന്ന ശക്തിയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം." മെൽബണിലെ വൻ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് മോദി പറഞ്ഞു.
മെൽബണിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ 'മെൽബൺ മീറ്റ്സ് മോദി' റാലിയിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം പ്രവാസികളാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഓസ്ട്രേലിയൻ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് തിരിച്ചു.