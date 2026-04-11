യുദ്ധത്തിൽ കോടികൾ വാതുവെച്ച് പോളിമാർക്കറ്റ്; മനുഷ്യത്വരഹിതമെന്ന് ലോകം
ന്യൂയോർക്ക്: ലോകത്തെ നടുക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളെയും മനുഷ്യജീവനുകളെയും വെറും കച്ചവടച്ചരക്കാക്കി മാറ്റുന്ന ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് സൈറ്റായ പോളിമാർക്കറ്റിനെതിരെ (Polymarket) കടുത്ത പ്രതിഷേധം. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളിലും ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിലും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ആഗോളതലത്തിലുള്ള വാതുവെപ്പുകാർ പണയപ്പെടുത്തുന്നത്. "വെറുപ്പുളവാക്കുന്നത്" (Abhorrent) എന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ ഈ പ്രവണതയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
വാർത്തയുടെ പ്രധാന വശങ്ങൾ:
"യുദ്ധക്കളത്തിലെ ചോരയും കണ്ണീരും ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമായി കാണുന്നത് ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ധാർമ്മിക അപചയമാണ്." - ദി ഗാർഡിയൻ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന്.
സാധാരണഗതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കും കായിക മത്സരങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രവചന വിപണികൾ (Prediction Markets) ഇപ്പോൾ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളെയും മരണങ്ങളെയും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിമരുന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്.
- മരണക്കളിയിലെ പണം: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ നടക്കുമോ, അമേരിക്ക ഇറാനെ ആക്രമിക്കുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും വാതുവെപ്പ് നടക്കുന്നത്. യുഎസ്-ഇറാൻ വെടിനിർത്തൽ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം ഏകദേശം 28 കോടി ഡോളറിലധികം (ഏകദേശം 2300 കോടി രൂപ) വാതുവെപ്പ് നടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
- ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിങ്ങ് ആരോപണം: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ചില പുതിയ അക്കൗണ്ടുകൾ വൻതോതിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചതായും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളർ ലാഭമുണ്ടാക്കിയതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സൈനിക വിവരങ്ങൾ ചോരുന്നത് വഴിയാണോ എന്ന സംശയം ശക്തമാണ്.
- മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത ബെറ്റുകൾ: ഒരു വിമാനം വെടിവെച്ചിടപ്പെടുമോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാതായ സൈനികനെ കണ്ടെത്തുമോ എന്നതിൽ പോലും പണം വെക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ക്രൂരമാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
- നിയമനടപടികൾ: ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നും സൈനിക നീക്കങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അമേരിക്കയിലെ പല നിയമനിർമ്മാതാക്കളും ഇവ നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.