ചൊവ്വയിൽ ജീവൻ്റെ സാധ്യതകൾ വർധിക്കുന്നു: നാസയുടെ 'പെഴ്സിവറൻസ്' റോവർ ശേഖരിച്ച പാറ സാമ്പിളിൽ പുരാതന സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ അടയാളങ്ങൾ

ചോദ്യത്തിന് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകി നാസ. ചൊവ്വയിലെ ജെസെറോ ക്രേറ്ററിൽ നിന്ന് നാസയുടെ 'പെഴ്സിവറൻസ്' റോവർ ശേഖരിച്ച ഒരു പാറക്കഷണത്തിൽ പുരാതന സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ സാന്നിധ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ അറിയിച്ചു.

​'സാഫൈർ കാനിയോൺ' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പാറ സാമ്പിൾ, കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു നദീതടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ശേഖരിച്ചതാണ്. ഈ സാമ്പിളിൽ ജീവൻ്റെ രാസപരമായ സൂചനകളായ 'ബയോസിഗ്നേച്ചറുകൾ' കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഇരുമ്പ് ഫോസ്ഫേറ്റ്, സൾഫൈഡ് തുടങ്ങിയ ധാതുക്കളും, ജൈവ കാർബണിന്റെ അംശങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പ്രവർത്തനഫലമായി ഇത്തരം രാസവസ്തുക്കൾ സാധാരണയായി കാണാറുണ്ട്.

​എങ്കിലും, ഈ കണ്ടെത്തൽ ചൊവ്വയിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ അന്തിമ തെളിവല്ലെന്ന് നാസയുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഈ രാസവസ്തുക്കൾ ജൈവപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടാതെയും രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അവരുടെ പക്ഷം. അതിനാൽ, ഇത് 'ജീവൻ്റെ സാധ്യത' മാത്രമാണെന്നും, കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

​ഈ പാറ സാമ്പിൾ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് അത്യാധുനിക ലബോറട്ടറികളിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്താനാണ് നാസയുടെ പദ്ധതി. ചൊവ്വയിലെ ജീവൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ തേടിയുള്ള പര്യവേഷണത്തിൽ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു കണ്ടെത്തൽ ആദ്യമാണെന്ന് നാസ അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഈ ഗവേഷണഫലങ്ങൾ ‘നേച്ചർ’ (Nature) എന്ന ശാസ്ത്ര ജേർണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

