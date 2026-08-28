യു.കെയിൽ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ സാധ്യത; മിഡിൽസ്ബ്രോയിൽ വൻ പോലീസ് സുരക്ഷ

By  Metro Desk Aug 28, 2026, 10:33 IST
UK

ലണ്ടൻ: യുകെയിലെ മിഡിൽസ്ബ്രോ (Middlesbrough) നഗരത്തിൽ ക്രിമിനൽ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾ തമ്മിൽ വൻ ഏറ്റുമുട്ടലിന് (Gang Warfare) സാധ്യതയെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. ക്രമസമാധാന നില ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി നൂറുകണക്കിന് അഡീഷണൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സായുധ സേനയെയും പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

​കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രദേശത്തുണ്ടായ തുടർച്ചയായ അക്രമസംഭവങ്ങളും വാഹനാപകടങ്ങളും തീപിടുത്തങ്ങളുമാണ് സംഘർഷ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ലഹരിമരുന്ന് വ്യാപാരവും മാഫിയാ സാമ്രാജ്യവും പിടിച്ചെടുക്കാൻ എതിർ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ പ്രതികാര നടപടികൾക്ക് മുതിരുമെന്ന ഭയത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ.

​പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി തെരുവുകളിൽ റോന്ത് ചുറ്റലും വാഹന പരിശോധനയും പോലീസ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമാധാനം നിലനിർത്താൻ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചും മറ്റ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളും സംയുക്തമായാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രദേശവാസികളോട് ഭീതിപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും അടിയന്തര സാഹചര്യ നേരിടാൻ പോലീസ് സജ്ജമാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. 

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