യു.കെയിൽ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ സാധ്യത; മിഡിൽസ്ബ്രോയിൽ വൻ പോലീസ് സുരക്ഷ
ലണ്ടൻ: യുകെയിലെ മിഡിൽസ്ബ്രോ (Middlesbrough) നഗരത്തിൽ ക്രിമിനൽ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾ തമ്മിൽ വൻ ഏറ്റുമുട്ടലിന് (Gang Warfare) സാധ്യതയെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. ക്രമസമാധാന നില ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി നൂറുകണക്കിന് അഡീഷണൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സായുധ സേനയെയും പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രദേശത്തുണ്ടായ തുടർച്ചയായ അക്രമസംഭവങ്ങളും വാഹനാപകടങ്ങളും തീപിടുത്തങ്ങളുമാണ് സംഘർഷ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ലഹരിമരുന്ന് വ്യാപാരവും മാഫിയാ സാമ്രാജ്യവും പിടിച്ചെടുക്കാൻ എതിർ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ പ്രതികാര നടപടികൾക്ക് മുതിരുമെന്ന ഭയത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ.
പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി തെരുവുകളിൽ റോന്ത് ചുറ്റലും വാഹന പരിശോധനയും പോലീസ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമാധാനം നിലനിർത്താൻ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചും മറ്റ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളും സംയുക്തമായാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രദേശവാസികളോട് ഭീതിപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും അടിയന്തര സാഹചര്യ നേരിടാൻ പോലീസ് സജ്ജമാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.