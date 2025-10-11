ഗാസയിൽ ആഭ്യന്തര സംഘർഷ സാധ്യത; ഹമാസ് പോരാളികളെ തിരിച്ചുവിളിച്ചു: ഇസ്രായേൽ ബന്ദികളുടെ മോചനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു
Oct 11, 2025, 21:18 IST
ഗാസയിൽ ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങൾ ഉടലെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വർധിച്ചതോടെ, ഹമാസ് അവരുടെ പോരാളികളെ തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരികെ വിളിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീക്കങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ഉറ്റുനോക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഹമാസിന്റെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത നടപടി. ഹമാസിൻ്റെ ഈ നീക്കം ഗാസയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് വിരൽചൂണ്ടുന്നത്.
നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ബന്ദികളുടെ കൈമാറ്റ ചർച്ചകളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. ബന്ദികളെ സുരക്ഷിതമായി വിട്ടയക്കുന്നതിനായി ഇസ്രായേലും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവും കാത്തിരിക്കുകയാണ്.