സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റുകൾ കുറയുന്നു; വീഡിയോ ആപ്പുകളിലേക്ക് ചേക്കേറി ബ്രിട്ടൻ

By  Metro Desk Apr 2, 2026, 11:44 IST
Social Media

ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടനിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കൾ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്നത് (Active Engagement) ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതായി ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് റെഗുലേറ്ററായ ഓഫ്‌കോം (Ofcom) പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ടിക്‌ടോക് (TikTok), ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസ് തുടങ്ങിയ വീഡിയോ കേന്ദ്രീകൃതമായ ആപ്പുകളുടെ കടന്നുകയറ്റമാണ് ഈ മാറ്റത്തിന് പ്രധാന കാരണം.

റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • പ്രതികരണം കുറയുന്നു: 2024-ൽ 61% മുതിർന്ന ഉപയോക്താക്കൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റുകൾ പങ്കുവെക്കുകയോ കമന്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ, 2026-ൽ ഇത് 49% ആയി കുറഞ്ഞു. ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വീഡിയോകൾ കണ്ടുപോവുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് (Passive Scrolling).

  • വീഡിയോ തരംഗം: ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസ്, ടിക്‌ടോക് തുടങ്ങിയവയുടെ സ്വാധീനം മൂലം ആളുകൾ എഴുത്തുകളേക്കാളും ചിത്രങ്ങളേക്കാളും വീഡിയോകൾ ആസ്വദിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു.
  • ഡിജിറ്റൽ ഭയം: പഴയകാലത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ ഭാവിയിൽ തങ്ങളുടെ കരിയറിനെയോ വ്യക്തിജീവിതത്തെയോ ബാധിക്കുമോ എന്ന പേടി പലരെയും പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടടിക്കുന്നു. 49% ഉപയോക്താക്കളും ഇത്തരമൊരു ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചു.

  • മാനസികാരോഗ്യം: സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം മാനസികാരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് കരുതുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് (42 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 36 ശതമാനത്തിലേക്ക്).

  • എഐയുടെ വളർച്ച: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവ ഇടപെടൽ കുറയുമ്പോഴും, ചാറ്റ് ജിപിടി (ChatGPT) പോലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടൂളുകളുടെ ഉപയോഗം ബ്രിട്ടനിൽ 54 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു.

​പരമ്പരാഗത സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വെറും വിനോദോപാധികളായി (Entertainment platforms) മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും, വ്യക്തിപരമായ ആശയവിനിമയങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് പോലുള്ള മെസ്സേജിങ് ആപ്പുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

Tags

Share this story

Featured

You may like