സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റുകൾ കുറയുന്നു; വീഡിയോ ആപ്പുകളിലേക്ക് ചേക്കേറി ബ്രിട്ടൻ
Apr 2, 2026, 11:44 IST
ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടനിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്നത് (Active Engagement) ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതായി ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് റെഗുലേറ്ററായ ഓഫ്കോം (Ofcom) പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ടിക്ടോക് (TikTok), ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസ് തുടങ്ങിയ വീഡിയോ കേന്ദ്രീകൃതമായ ആപ്പുകളുടെ കടന്നുകയറ്റമാണ് ഈ മാറ്റത്തിന് പ്രധാന കാരണം.
റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- പ്രതികരണം കുറയുന്നു: 2024-ൽ 61% മുതിർന്ന ഉപയോക്താക്കൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റുകൾ പങ്കുവെക്കുകയോ കമന്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ, 2026-ൽ ഇത് 49% ആയി കുറഞ്ഞു. ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വീഡിയോകൾ കണ്ടുപോവുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് (Passive Scrolling).
- വീഡിയോ തരംഗം: ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസ്, ടിക്ടോക് തുടങ്ങിയവയുടെ സ്വാധീനം മൂലം ആളുകൾ എഴുത്തുകളേക്കാളും ചിത്രങ്ങളേക്കാളും വീഡിയോകൾ ആസ്വദിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു.
- ഡിജിറ്റൽ ഭയം: പഴയകാലത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ ഭാവിയിൽ തങ്ങളുടെ കരിയറിനെയോ വ്യക്തിജീവിതത്തെയോ ബാധിക്കുമോ എന്ന പേടി പലരെയും പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടടിക്കുന്നു. 49% ഉപയോക്താക്കളും ഇത്തരമൊരു ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചു.
- മാനസികാരോഗ്യം: സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം മാനസികാരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് കരുതുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് (42 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 36 ശതമാനത്തിലേക്ക്).
- എഐയുടെ വളർച്ച: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവ ഇടപെടൽ കുറയുമ്പോഴും, ചാറ്റ് ജിപിടി (ChatGPT) പോലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടൂളുകളുടെ ഉപയോഗം ബ്രിട്ടനിൽ 54 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു.
പരമ്പരാഗത സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വെറും വിനോദോപാധികളായി (Entertainment platforms) മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും, വ്യക്തിപരമായ ആശയവിനിമയങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് പോലുള്ള മെസ്സേജിങ് ആപ്പുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.