വെനിസ്വേലയിൽ അതിശക്തമായ ഇരട്ട ഭൂചലനം; കനത്ത നാശനഷ്ടം: അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു
കാരക്കാസ്: ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ വെനിസ്വേലയിൽ ഏതാനും മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ അതിശക്തമായ രണ്ട് ഭൂചലനങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. റിച്ചർ സ്കെയിലിൽ 7.2, 7.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനങ്ങളാണ് രാജ്യത്തെ ഉലച്ചത്. തലസ്ഥാനമായ കാരക്കാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൻതോതിൽ ആളപായമുണ്ടായേക്കാമെന്ന ഔദ്യോഗിക മുന്നറിയിപ്പുകൾക്ക് പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
തീരദേശ നഗരമായ മൊറോണിന് സമീപമാണ് രണ്ട് ഭൂചലനങ്ങളുടെയും പ്രഭവകേന്ദ്രം. ആദ്യ പ്രകമ്പനം ഉണ്ടായി വെറും 40 സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ശക്തമായ ഭൂചലനം ഉണ്ടായത്. നൂറ്റാണ്ടിനിടെ വെനിസ്വേല കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭൂചലനങ്ങളിലൊന്നാണിത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
തീവ്രത: ആദ്യം 7.2 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, തൊട്ടുപിന്നാലെ 7.5 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്.
തകർന്നടിഞ്ഞ് തലസ്ഥാനം: തലസ്ഥാന നഗരമായ കാരക്കാസിൽ നിരവധി ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നുവീണു. പലയിടത്തും കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം: തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയവർക്കായി രക്ഷാപ്രവർത്തകരും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. പലയിടങ്ങളിലും ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തകരാറിലായിട്ടുണ്ട്.
അടിയന്തിര നടപടികൾ: തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങളിൽ പാചകവാതക ചോർച്ച മൂലമുള്ള സ്ഫോടനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നഗരത്തിലെ ഗ്യാസ് വിതരണം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഡിയോസ്ഡാഡോ കാബെല്ലോ ഉത്തരവിട്ടു. പ്രധാന വിമാനത്താവളമായ സിമോൺ ബൊളിവർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി.
യു.എസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ (USGS) പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ പ്രകാരം വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളും ഉയർന്ന മരണസംഖ്യയും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അയൽരാജ്യങ്ങളായ കൊളംബിയ, ബ്രസീൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും നേരിയ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.