വെനിസ്വേലയിൽ അതിശക്തമായ ഇരട്ട ഭൂചലനം; ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചതായി ഭീതി: രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം
കാരക്കാസ്: ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ വെനിസ്വേലയുടെ വടക്കൻ തീരപ്രദേശങ്ങളെ നടുക്കി മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലുണ്ടായ അതിശക്തമായ ഇരട്ട ഭൂചലനങ്ങളിൽ വൻ നാശനഷ്ടം. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.2, 7.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനങ്ങളിൽ നിലവിൽ 235-ലധികം മരണങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, യഥാർത്ഥ മരണസംഖ്യ ആയിരങ്ങൾ കടന്നേക്കാമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നാലായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
പതിറ്റാണ്ടുകളായി രാജ്യം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധം തകർന്നടിഞ്ഞ വടക്കൻ തീരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തകർ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തകർന്നുവീണ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. ജീവനോടെ ആളുകളെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള നിർണായകമായ ആദ്യത്തെ 72 മണിക്കൂർ (Golden Hours) പിന്നിടുന്നതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
തലസ്ഥാനമായ കാരക്കാസിന് സമീപമുള്ള മെയ്ക്വറ്റിയ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതിനാൽ, അടിയന്തര മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനായി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വിമാനത്താവളം തുറന്നുനൽകിയിരിക്കുന്നത്. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ മൊബൈൽ, ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് ഇലോൺ മസ്കിന്റെ സ്റ്റാർലിങ്ക് വെനിസ്വേലയിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് സൌജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ്, അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനായി ഭാരമേറിയ യന്ത്രങ്ങൾ വിട്ടുനൽകാൻ സ്വകാര്യ നിർമ്മാണ കമ്പനികളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ വെനിസ്വേലയ്ക്ക് അടിയന്തര സഹായവും രക്ഷാപ്രവർത്തകരെയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശവാസികളും വോളന്റിയർമാരും ചേർന്ന് സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ടാണ് പലയിടങ്ങളിലും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾക്കായി തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്.