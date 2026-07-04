പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗത്തോടെ അമേരിക്കയുടെ 250-ാം ജന്മദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം; പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം

By  Metro Desk Updated: Jul 4, 2026, 12:31 IST
ട്രംപ്

വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കയുടെ 250-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിന (സെമിക്വിൻസെന്റനിയൽ) വാർഷികാഘോഷങ്ങൾക്ക് കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിന്റെ മുഖം നൽകി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മൗണ്ട് റഷ്മോറിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെ, പ്രതിപക്ഷത്തെയും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ട്രംപ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

​അമേരിക്കയുടെ പരമ്പരാഗതമായ ഐക്യത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് പകരം, രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ഉയർന്നുവരുന്ന 'കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭീഷണി'യെ നേരിടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ വാദിച്ചു. ഇത്തരം ശക്തികൾ 1776 ജൂലൈ 4-ന്റെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് എതിരാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തെയും ചരിത്രത്തെയും തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ രാജ്യം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വത്വം തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്നും ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

​ദേശീയ ഐക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട ഇത്തരം ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള ചടങ്ങുകളെപ്പോലും ട്രംപ് സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷമായ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ആരോപിച്ചു. ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വാഷിംഗ്ടണിലെ നാഷണൽ മാളിൽ ഒരുക്കിയ 'ഗ്രേറ്റ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫെയർ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരും.

Tags

Share this story

Featured

You may like