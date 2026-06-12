പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ മാനസികാരോഗ്യം വീണ്ടും ചർച്ചകളിൽ; വൈറ്റ് ഹൗസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്
വാഷിംഗ്ടൺ: യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മാനസിക-ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു. നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള യു.എസ്. പ്രസിഡന്റായ ട്രംപിന് ഓർമ്മക്കുറവോ മറ്റ് മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ചില മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധരും നിരന്തരം ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ മാസം വാഷിംഗ്ടണിലെ വാൾട്ടർ റീഡ് നാഷണൽ മിലിട്ടറി മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ നടന്ന ട്രംപിന്റെ സമഗ്രമായ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം വൈറ്റ് ഹൗസ് ഫിസിഷ്യൻ ഡോ. സീൻ ബാർബബെല്ല ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടു.
"പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ മാനസികനില പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മശക്തിയും ചിന്താശേഷിയും പരിശോധിക്കുന്ന 'മോൺട്രിയൽ കോഗ്നിറ്റീവ് അസസ്മെന്റ്' (MoCA) ടെസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം 30-ൽ 30 മാർക്കും നേടി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു." - വൈറ്റ് ഹൗസ് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്
തനിക്ക് യാതൊരുവിധ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലെന്നും താൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണെന്നും ട്രംപും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 22 വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിശോധിച്ചത്.
എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിവാദങ്ങൾ?
ട്രംപിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലെ ചില പദപ്രയോഗങ്ങളും, പൊതുവേദികളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില പെരുമാറ്റങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് എതിരാളികൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാനസികക്ഷയമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, പ്രായക്കൂടുതൽ കാരണമുള്ള സ്വാഭാവികമായ ക്ഷീണം മാത്രമാണിതെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ വിശദീകരണം. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും വ്യായാമം കൂട്ടാനും ഡോക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ചുരുക്കത്തിൽ, ട്രംപിന് ഔദ്യോഗികമായി യാതൊരുവിധ മാനസിക രോഗങ്ങളും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായവും പെരുമാറ്റവും ഉയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ തുടരുകയാണ്.