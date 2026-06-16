ജി7 ഉച്ചകോടി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫ്രാൻസിലെത്തി; ലോകനേതാക്കളുമായി നിർണായക ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം
ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫ്രാൻസിലെ എവിയാനിലെത്തി. ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ലോകനേതാക്കളുമായി ആഗോളതലത്തിലുള്ള നിർണായക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി ചർച്ചകൾ നടത്തും.
കൂടുതൽ സുസ്ഥിരവും സമഗ്രവും സമാധാനം നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു ഭാവിക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധത പ്രധാനമന്ത്രി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'എക്സിൽ' (X) പങ്കുവെച്ചു.
ജി7 ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ഉന്നതതല സമ്മേളനങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും. കൂടാതെ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികളുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളും നടക്കും. യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമർ, യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ, കാനഡ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും ഈ സന്ദർശനത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണമായിരിക്കും.
ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന്റെ ആശങ്കകളും മുൻഗണനകളും ലോകവേദിയിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടാനും ആഗോള പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം ഉറപ്പാക്കാനും ഇന്ത്യ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. സ്ലോവാക്യയിലെ വിജയകരമായ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്രാൻസിലെത്തിയത്.