പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ 'ബിന്താങ് അദിപൂർണ'
ജക്കാർത്ത: ഇന്ത്യയും ഇന്തോനേഷ്യയും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര-സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിൽ നൽകിയ സമാനതകളില്ലാത്ത സംഭാവനകൾ മുൻനിർത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി. ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഔദ്യോഗിക പുരസ്കാരമായ ‘ബിന്താങ് അദിപൂർണ’ (Bintang Adipurna) ഇന്തോനേഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രബോവോ സുബിയാന്തോ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമ്മാനിച്ചു.
മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നയതന്ത്ര പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജക്കാർത്തയിലെ ഇസ്താന മെർദേക്ക (Istana Merdeka) പ്രസിഡൻഷ്യൽ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വൻ വരവേൽപ്പാണ് ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് നടന്ന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത്. 1959-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ പരമോന്നത ബഹുമതി രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകുന്ന വ്യക്തികൾക്കാണ് നൽകി വരുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനും മുൻപ് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ ബഹുമതി കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്സ് (X) പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ബന്ധത്തിന്റെ തെളിവാണ് ഈ പുരസ്കാരമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രതിരോധം, സമുദ്ര സുരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ഈ സന്ദർശനം വഴിതുറക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.