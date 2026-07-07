പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ 'ബിന്താങ് അദിപൂർണ'

By  Metro Desk Jul 7, 2026, 12:33 IST
ജക്കാർത്ത

ജക്കാർത്ത: ഇന്ത്യയും ഇന്തോനേഷ്യയും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര-സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിൽ നൽകിയ സമാനതകളില്ലാത്ത സംഭാവനകൾ മുൻനിർത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി. ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഔദ്യോഗിക പുരസ്കാരമായ ‘ബിന്താങ് അദിപൂർണ’ (Bintang Adipurna) ഇന്തോനേഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രബോവോ സുബിയാന്തോ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമ്മാനിച്ചു.

​മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നയതന്ത്ര പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജക്കാർത്തയിലെ ഇസ്താന മെർദേക്ക (Istana Merdeka) പ്രസിഡൻഷ്യൽ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വൻ വരവേൽപ്പാണ് ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് നടന്ന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത്. 1959-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ പരമോന്നത ബഹുമതി രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകുന്ന വ്യക്തികൾക്കാണ് നൽകി വരുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിനും മുൻപ് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

​ഈ ബഹുമതി കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്സ് (X) പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ കുറിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ബന്ധത്തിന്റെ തെളിവാണ് ഈ പുരസ്കാരമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രതിരോധം, സമുദ്ര സുരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ഈ സന്ദർശനം വഴിതുറക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

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