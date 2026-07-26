ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിൽ പുരോഗതി; ഇറാൻ - ഒമാൻ ചർച്ചകൾ പോസിറ്റീവ് ദിശയിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
തെഹ്റാൻ/ന്യൂയോർക്ക്: തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രാദേശിക ജലപാതകളും വീണ്ടും തുറന്നുനൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇറാനും ഒമാനും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ചർച്ചകളിൽ വൻ പുരോഗതിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പോസിറ്റീവ് ദിശയിലാണ് മുന്നേറുന്നതെന്നും എന്നാൽ അന്തിമ കരാറിലെത്താൻ കുറച്ചുകൂടി സമയം ആവശ്യമാണെന്നും പ്രമുഖ വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ചർച്ചകൾക്കായി ഒമാനിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെള്ളിയാഴ്ച തെഹ്റാനിലെത്തിയിരുന്നു. ഇറാന് നേരെ അമേരിക്ക തുടർച്ചയായി നടത്തിവന്ന വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച സമയത്താണ് ഈ നയതന്ത്ര നീക്കം നടന്നത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നേരിട്ടുനടക്കുന്ന ചർച്ചകളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനാണ് യു.എസ് ആക്രമണം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ.
ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഒരു കരാറിലെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, അതിനായി താൻ കാതോർക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം, വാഷിംഗ്ടൺ ഈ ചർച്ചകളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.
ലോകത്തെ എണ്ണ ഗതാഗതത്തിൽ ഏറെ നിർണായകമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒമാൻ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടക്കുന്ന ഈ ചർച്ചകൾ മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിൽ അയവുവരുത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.