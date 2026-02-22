ഇറാനിൽ വീണ്ടും പ്രതിഷേധക്കടൽ; അടിച്ചമർത്തലുകൾക്ക് ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ തെരുവിലേക്ക്
ടെഹ്റാൻ: ജനുവരിയിലെ അതിക്രൂരമായ അടിച്ചമർത്തലുകൾക്ക് ശേഷം ഇറാനിൽ വീണ്ടും വൻതോതിലുള്ള സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ശനിയാഴ്ച (ഫെബ്രുവരി 21, 2026) ടെഹ്റാനിലെ പ്രശസ്തമായ ഷെരീഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ തെരുവിലിറങ്ങി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- പ്രതിഷേധ കേന്ദ്രങ്ങൾ: തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിലെ ഷെരീഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഷാഹിദ് ബെഹെഷ്തി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അമീർ കബീർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലും വടക്കുകിഴക്കൻ നഗരമായ മഷാദിലും പ്രതിഷേധം ആളിപ്പടർന്നു.
- മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ: "ഏകാധിപതിക്ക് മരണം" (Death to the dictator) എന്നും "വിദ്യാർത്ഥികളേ നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി ശബ്ദമുയർത്തൂ" എന്നും വിളിച്ചാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മാർച്ച് നടത്തിയത്. പരമോന്നത നേതാവ് അയത്തൊള്ള അലി ഖമേനിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.
- സംഘർഷം: ക്യാമ്പസുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും സർക്കാർ അനുകൂലികളും തമ്മിൽ ഉരസലുകളുണ്ടായി. മിക്കയിടങ്ങളിലും സൈനിക വിഭാഗമായ 'ബാസിജ്' (Basij) സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പശ്ചാത്തലം:
ജനുവരിയിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഇറാൻ സർക്കാർ സൈനിക ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്തിയിരുന്നു.
മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളുടെ (HRANA) റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ജനുവരിയിലെ അടിച്ചമർത്തലിൽ 6,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇറാൻ സർക്കാർ പറയുന്നത് 3,100 പേർ മാത്രമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ്.
അന്താരാഷ്ട്ര സാഹചര്യം:
ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതിയുടേയും ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളുടേയും പേരിൽ അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധം വഷളായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇറാൻ്റെ മേൽ സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.