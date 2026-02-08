ഇറാനിലെ പ്രക്ഷോഭം ആഗോളതലത്തിലേക്ക്! വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഖമേനിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം
ഇറാനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിനുള്ളിലെ സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമുണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലെ ഇറാനികൾ തെരുവിലിറങ്ങി. ഓസ്ട്രേലിയ മുതൽ യൂറോപ്പ് വരെ റാലികളും പ്രകടനങ്ങളും നടന്നു.
നിരവിധി പേർ ഇറാനിയൻ പ്രതിഷേധക്കാരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഖമേനി ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിനുള്ള തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം, റെസ പഹ്ലവിയുടെ അനുയായികൾ യുഎസ്, ഇസ്രായേൽ പതാകകൾ വീശി.
ലണ്ടൻ, ജർമ്മനി, മാൽമോ, സ്വീഡൻ, നെതർലൻഡ്സ് നഗരങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. ചില പരിപാടികൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയും പിന്തുണ ലഭിച്ചു. ഇറാനിലെ സാഹചര്യത്തോടുള്ള ആഗോള പ്രതികരണമായിട്ടാണ് ഈ പ്രകടനങ്ങളെ കാണുന്നത്.
ഓസ്ട്രേലിയൻ നഗരങ്ങളായ അഡലെയ്ഡിലും പെർത്തിലും, പരമോന്നത നേതാവ് അലി ഖമേനിക്കും ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിനുമെതിരെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കി, ഇറാനിയൻ പ്രതിഷേധക്കാരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ആളുകൾ റാലി നടത്തി.
ലണ്ടനിലും ബെർലിനിലും മാൽമോയിലും പ്രതിഷേധം
ശനിയാഴ്ച ബ്രിട്ടീഷ് തലസ്ഥാനമായ ലണ്ടനിലും ഇറാനിയൻ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾ പ്രകടനം നടത്തി. ഇറാനിലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് അവർ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ജർമ്മനിയിലെ ബെർലിനിലും സ്വീഡനിലെ മാൽമോയിലും സമാനമായ റാലികൾ നടന്നു, അവിടെ ഇറാനിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിനായുള്ള ആവശ്യത്തോട് ആളുകൾ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
നെതർലൻഡ്സിലും ഇറാനിയൻ പൗരന്മാരുടെ പ്രതിഷേധം
ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നെതർലൻഡ്സിൽ തെരുവിലിറങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, 1979 ലെ ഇറാന്റെ വിപ്ലവ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബെർലിനിൽ ഒരു വലിയ റാലി നടന്നു. ബ്രാൻഡൻബർഗ് ഗേറ്റിന് സമീപം ഏകദേശം 8,000 പേർ തടിച്ചുകൂടിയതായും ഏകദേശം 20,000 പേർ പങ്കെടുക്കാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണം പലർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
റെസ പഹ്ലവിയുടെ അനുയായികൾ സംഘടിപ്പിച്ച മറ്റൊരു പ്രകടനത്തിൽ 1,600 പേർ പങ്കെടുത്തുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഷായുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇറാനിയൻ പതാകകളും യുഎസ്, ജർമ്മൻ, ഇസ്രായേൽ പതാകകളും അവർ വഹിച്ചു.
നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും ഈ പരിപാടിക്ക് പിന്തുണ ലഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പിലുടനീളമുള്ള നൂറുകണക്കിന് സംഘടനകളും ഇറാനിയൻ അസോസിയേഷനുകളും പങ്കെടുത്തതായി സംഘാടകർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മുൻ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോയുടെ സന്ദർശനം റദ്ദാക്കിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഓൺലൈനിൽ ചേർന്നു.