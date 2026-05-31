പി.എസ്.ജിയുടെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് വിജയം; ഫ്രാൻസിൽ വൻ സംഘർഷം: 780 പേർ അറസ്റ്റിൽ
പാരീസ്: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ ആഴ്സണലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി പാരീസ് സെന്റ് ജെർമെയ്ൻ (PSG) തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷവും കിരീടം നിലനിർത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഫ്രാൻസിൽ വ്യാപക അക്രമവും സംഘർഷവും. വിജയാഹ്ലാദ പ്രകടനങ്ങൾക്കിടെ ആരാധകരും പൊലീസും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രാജ്യമുടനീളമായി 780 പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതിൽ 480 ഓളം അറസ്റ്റുകളും തലസ്ഥാനമായ പാരീസിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ബുഡാപെസ്റ്റിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഷൂട്ടൗട്ടിലാണ് പി.എസ്.ജി ആഴ്സണലിനെ മറികടന്നത്. ചരിത്ര വിജയത്തിന് പിന്നാലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആരാധകരാണ് പാരീസിലെ തെരുവുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. എന്നാൽ ആഹ്ലാദപ്രകടനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അക്രമാസക്തമായി മാറുകയായിരുന്നു.
- പൊലീസിനു നേരെ ആക്രമണം: പാരീസിലെ പ്രശസ്തമായ ഷാംപ്സ് എലീസ് (Champs-Élysées) മേഖലയിലും പി.എസ്.ജിയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ പാർക് ഡെസ് പ്രിൻസസ് സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപവുമാണ് പ്രധാനമായും അക്രമങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. അക്രമാസക്തരായ ആരാധകർ പൊലീസിനു നേരെ പടക്കങ്ങളും മറ്റ് സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും എറിഞ്ഞു.
- വ്യാപക നാശനഷ്ടം: അക്രമികൾ തെരുവുകളിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും സൈക്കിളുകൾക്കും തീയിടുകയും കടകമ്പോളങ്ങൾ അടിച്ചുതകർക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ചെറിയ സംഘം പാരീസിലെ ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറാനും ശ്രമം നടത്തി.
- പരിക്കുകളും അപകടങ്ങളും: സംഘർഷത്തിൽ 57 സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതിനുപുറമേ പാരീസിലുണ്ടായ ഒരു ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ ഒരു യുവാവ് മരണപ്പെടുകയും, മറ്റൊരാൾക്ക് കുത്തേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ കണ്ണീർ വാതകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ പൊലീസിന് പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു. പാരീസിൽ മാത്രം ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനായി 22,000 പൊലീസുകാരെയാണ് വിന്യസിച്ചിരുന്നത്. നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് ഫ്രഞ്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അക്രമങ്ങൾ നടന്നെങ്കിലും ടീമിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിജയാഹ്ലാദ ചടങ്ങുകൾ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ നടക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.