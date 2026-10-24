ഫ്രാൻസിൽ ജനരോഷം ഇരമ്പുന്നു: നൂറുകണക്കിന് പ്രതിഷേധ മാർച്ചുകൾ; കടകമ്പോളങ്ങളും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും അടച്ചിട്ടു
Oct 24, 2026, 14:39 IST
പാരിസ്: ഫ്രാൻസിലുടനീളം വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും സാധ്യതയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി നൂറുകണക്കിന് പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൻതോതിലുള്ള പ്രക്ഷോഭം കണക്കിലെടുത്ത് സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ കടകമ്പോളങ്ങളും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും അടച്ചിട്ടു.
പാരിസിലെ പ്രശസ്തമായ മ്യൂസിയങ്ങളും ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും സന്ദർശകർക്കായി പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും അക്രമസംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കടകളുടെ ജനലുകളും മുൻവശങ്ങളും മരപ്പലകകൾ ഉപയോഗിച്ച് മറച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് പോലീസുകാരെയും സുരക്ഷാ സേനയെയുമാണ് തലസ്ഥാനത്തും പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെയും പ്രക്ഷോഭം കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.