ഐസിസി വാറൻ്റ് നിലനിൽക്കെ പുടിൻ ഹംഗറിയിൽ; അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമോ?: ട്രംപുമായി നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച

Oct 18, 2025, 23:44 IST
യു.എസ്. പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഹംഗറി വേദിയാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെ, പുടിൻ്റെ സുരക്ഷയെച്ചൊല്ലി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ചോദ്യങ്ങളുയരുന്നു. യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങളുടെ പേരിൽ പുടിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതി (ICC) അറസ്റ്റ് വാറൻ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹംഗറിയുടെ നിലപാട്:

​ഐസിസിയിലെ ഒരംഗരാജ്യമായ ഹംഗറിക്ക്, നിയമപരമായി പുടിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ, ഹംഗറി പ്രധാനമന്ത്രി വിക്ടർ ഓർബൻ പുടിൻ്റെ അടുത്ത സഖ്യകക്ഷിയാണ്. പുടിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിനായി ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്നും, അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതമായി രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുകയും ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം തിരികെ പോകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഹംഗറി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐസിസിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള നടപടികൾ ഹംഗറി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

അറസ്റ്റ് സാധ്യത കുറവ്:

​സൈദ്ധാന്തികമായി അറസ്റ്റ് ബാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും, ഹംഗറി സർക്കാർ അറസ്റ്റ് വാറൻ്റ് നടപ്പാക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. നേരത്തെ ഐസിസി വാറൻ്റ് നേരിട്ട ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെയും ഹംഗറി സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു.

യാത്രാ പ്രശ്‌നങ്ങൾ:

​എന്നാൽ, പുടിന് ഹംഗറിയിലേക്ക് വിമാനമാർഗ്ഗം എത്തണമെങ്കിൽ, പോളണ്ട്, റൊമാനിയ തുടങ്ങിയ ഐസിസി അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തി ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും. റഷ്യൻ വിമാനങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ യാത്രാ വിലക്കും പുടിൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ്. ഈ വിലക്ക് ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രമേ വിമാനമാർഗ്ഗം എത്താൻ സാധിക്കൂ.

​യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ട്രംപും പുടിനും ബുഡാപെസ്റ്റിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്.

