യുക്രെയ്നിന് പാശ്ചാത്യ സുരക്ഷ നൽകിയാൽ റഷ്യൻ സൈന്യം ലക്ഷ്യമിടും: മുന്നറിയിപ്പുമായി പുടിൻ
മോസ്കോ: പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഉക്രെയ്നിന് സുരക്ഷാ സഹായം നൽകുന്നതിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിൻ രംഗത്ത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സുരക്ഷാ സഹായം ലഭിച്ചാൽ ഉക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ സൈനികർ പാശ്ചാത്യ സൈനികരെ ലക്ഷ്യമിടുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇറാഖിനും സമാനമായി ഉക്രെയ്ൻ ഒരു പുതിയ സംഘർഷ മേഖലയായി മാറും. അതിന് താൻ റഷ്യക്കാരെ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പുടിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റഷ്യയുടെ വിജയദിനാഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പുടിൻ. റഷ്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ റഷ്യൻ സൈന്യം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉക്രെയ്ൻ സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാകാത്തത് പുടിനെ നിരാശനാക്കി. റഷ്യൻ സൈനികരെ പാശ്ചാത്യ സൈനികർ ലക്ഷ്യമിടാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, റഷ്യൻ സൈന്യവും അതിനു തയ്യാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കൂടാതെ, ഉക്രെയ്നിന് എതിരെ ഒരു ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും റഷ്യ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പുടിൻ ആവർത്തിച്ചു.
ഇതിനോടകം തന്നെ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഉക്രെയ്നിന് ആയുധങ്ങളും പരിശീലനവും നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് എത്തുമോ എന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ലോകം.