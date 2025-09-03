പുട്ടിൻ-സെലെൻസ്കി കൂടിക്കാഴ്ച അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ; സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് വിലയിരുത്തൽ
റഷ്യയും യുക്രെയ്നും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ വീണ്ടും വഴിമുട്ടി. സമാധാനം കൊണ്ടുവരാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും നിലപാടുകൾ തമ്മിലുള്ള വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ചർച്ചകൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നത്. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനും യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമിർ സെലെൻസ്കിയും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, അത് നടന്നില്ല.
റഷ്യയുടെ പ്രധാന ആവശ്യം യുക്രെയ്ൻ നാറ്റോയിൽ ചേരുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ്. കൂടാതെ, റഷ്യ കൈവശപ്പെടുത്തിയ യുക്രെയ്ൻ പ്രദേശങ്ങൾ റഷ്യയുടെ ഭാഗമായി അംഗീകരിക്കണമെന്നും റഷ്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് സെലെൻസ്കി ഈ ആവശ്യങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു. യുക്രെയ്നിന്റെ പരമാധികാരവും അതിർത്തികളും സംരക്ഷിക്കുമെന്നും, റഷ്യ പിടിച്ചെടുത്ത പ്രദേശങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഉറച്ച നിലപാടെടുക്കുന്നു.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസക്കുറവും ചർച്ചകൾക്ക് തടസ്സമാകുന്നു. റഷ്യയുടെ ആക്രമണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നതിനാൽ, സമാധാന ചർച്ചകൾ സത്യസന്ധമല്ലെന്ന് യുക്രെയ്ൻ ആരോപിക്കുന്നു. അതേസമയം, സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം യുക്രെയ്നും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുമാണെന്ന് റഷ്യ ആരോപിച്ചു.
ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിലും, നിലവിൽ സൈനികപരമായ നീക്കങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാവാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.