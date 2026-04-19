ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്ക് പിഴയടിക്കാൻ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർക്ക് ക്വട്ടേഷൻ; വോഡഫോണിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം
Updated: Apr 19, 2026, 17:23 IST
ലണ്ടൻ: സ്വന്തം ഫ്രാഞ്ചൈസികളെ നിസ്സാര കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വട്ടംകറക്കി വൻതുക പിഴ ഈടാക്കാൻ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർക്ക് വോഡഫോൺ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ട്. കമ്പനിയുടെ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങൾ (KPIs) നൽകിയാണ് ഈ 'പിഴാ രാജ്യം' നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന് ലണ്ടനിലെ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
- ചെറിയ തെറ്റിന് വലിയ ശിക്ഷ: ഒരു ഉപഭോക്താവിന്റെ വിലാസം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാര്യങ്ങളിലോ വരുന്ന നിസ്സാര പിശകുകൾക്ക് പോലും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് പിഴയായി ഈടാക്കിയിരുന്നത്. വോഡഫോണിന് കേവലം £7.08 (ഏകദേശം 750 രൂപ) നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ തെറ്റിന്, ഫ്രാഞ്ചൈസി ഉടമയിൽ നിന്ന് £10,000 (പത്തു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ) പിഴ ഈടാക്കിയതായും ആരോപണമുണ്ട്.
- സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർക്ക് കമ്മീഷൻ: പിഴ ഈടാക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന തുക സെക്യൂരിറ്റി വിഭാഗത്തിന്റെ ചെലവുകൾക്കായി മാറ്റിവെക്കുകയും, കൂടുതൽ പിഴ ഈടാക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു.
- വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രം: കമ്പനിയുടെ ആഭ്യന്തര രേഖകളിൽ 'കോൺസീക്വൻസ് മാട്രിക്സ്' (Consequence Matrix) എന്ന പേരിൽ പിഴകളുടെ പട്ടിക തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ഇത് വോഡഫോണിന് വഴിവിട്ട രീതിയിൽ പണം സമ്പാദിക്കാൻ (Unjust Enrichment) സഹായിച്ചുവെന്ന് 62 മുൻ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഉടമകൾ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.
- മാനസിക സമ്മർദ്ദവും തകർച്ചയും: അന്യായമായ പിഴകളും കമ്മീഷൻ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലും കാരണം പല ചെറുകിട വ്യാപാരികളും കടക്കെണിയിലാവുകയും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലെത്തുകയും ചെയ്തു.
യുകെയിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഐടി വിവാദത്തിന് (Horizon Scandal) സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെയെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം വോഡഫോൺ നിഷേധിച്ചു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച സേവനം ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തുന്നതെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ വാദം. ഈ കേസിൽ കോടതിയുടെ തുടർന്നുള്ള നടപടികൾ നിർണ്ണായകമാകും.