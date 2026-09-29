ആർ.എ.എഫ് ഫെയർഫോർഡ് ഭീകരാക്രമണ പദ്ധതി: അറസ്റ്റിലായ സംശയാസ്പദ വ്യക്തികൾ ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങി
ലണ്ടൻ: യുകെയിലെ റോയൽ എയർഫോഴ്സ് (RAF) ഫെയർഫോർഡ് വ്യോമസേനാ താവളത്തിന് സമീപം സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുമായി പിടിയിലായ അഞ്ച് സംശയാസ്പദ വ്യക്തികളെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചതായി ബ്രിട്ടീഷ് കൗണ്ടർ-ടെററിസം പോലീസ് വിഭാഗം തലവൻ അറിയിച്ചു. സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ ഇവർ ലണ്ടൻ സ്വദേശികളായ 23 നും 25 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാരാണ്.
ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ വ്യോമസേനാ താവളത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിലായി എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. തുടക്കത്തിൽ സ്ഫോടകവസ്തു നിരോധന നിയമപ്രകാരവും, പിന്നീട് ഭീകരവാദ ഗൂഢാലോചന കുറ്റവും ചുമത്തിയാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്.
വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനും പ്രാഥമിക അന്വേഷണങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് ഇവർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചതെന്ന് കൗണ്ടർ ടെററിസം പോലീസിങ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ലോറൻസ് ടെയ്ലർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ ജാമ്യം നൽകിയതുകൊണ്ട് അന്വേഷണം അവസാനിച്ചു എന്ന് അർത്ഥമില്ലെന്നും, കർശനമായ യാത്ര-സമ്പർക്ക വിലക്കുകളോടെ ഇവർ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായ അന്വേഷണ നിഴലിലാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
യു.എസ് വ്യോമസേന കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രമുഖ സൈനിക താവളമായ ഫെയർഫോർഡിന് നേരെ നടന്ന ഈ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യത്തിന്റെയോ വിദേശ ശക്തികളുടെയോ പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യം പോലീസ് தீவிரമായി അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.