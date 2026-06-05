യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പുടിനുമായി നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാർ; വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് സെലൻസ്കിയുടെ പരസ്യക്കത്ത്
കീവ്: റഷ്യ-ഉക്രൈൻ യുദ്ധം അഞ്ചാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കവെ, സമാധാന ചർച്ചകൾക്കായി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിന് പരസ്യക്കത്തുമായി ഉക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമിർ സെലൻസ്കി. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇരുവരും തമ്മിൽ ഒരു നിഷ്പക്ഷ രാജ്യത്ത് വെച്ച് മുഖാമുഖം (Face-to-Face) ചർച്ച നടത്തണമെന്നാണ് കത്തിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സമയമത്രയും രാജ്യത്ത് പൂർണ്ണ വെടിനിർത്തൽ (Ceasefire) പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഉക്രൈൻ തയ്യാറാണെന്നും സെലൻസ്കി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
യുദ്ധം മൂലം റഷ്യ നേരിടുന്ന കനത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും വിഭവങ്ങളുടെ കുറവും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് കത്ത്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, തുർക്കി അല്ലെങ്കിൽ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും നിഷ്പക്ഷ വേദികളിൽ വെച്ച് ചർച്ച നടത്താമെന്നാണ് ഉക്രൈന്റെ നിർദ്ദേശം.
സെലൻസ്കിയുടെ കത്തിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- നേരിട്ടുള്ള ചർച്ച: യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ അത്യാവശ്യമാണെന്നും ഇതിനായി കൃത്യമായ ഒരു തീയതി നിശ്ചയിക്കണമെന്നും സെലൻസ്കി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
- റഷ്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ മടുപ്പ്: റഷ്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഈ യുദ്ധം കാരണം മടുത്തു കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളും ഇന്ധനക്ഷാമവും വിലക്കയറ്റവും അവരെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു.
- അമേരിക്കൻ നിലപാട്: നിലവിൽ അമേരിക്കയുടെ ശ്രദ്ധ പൂർണ്ണമായും ഇറാൻ വിഷയത്തിലായതിനാൽ, യൂറോപ്പിലെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധ വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ വെറുതെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ഉക്രൈൻ കരുതുന്നു.
റഷ്യയുടെ പ്രതികരണം:
സെലൻസ്കിയുടെ കത്ത് ലഭിച്ചതായി ക്രെംലിൻ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് അറിയിച്ചു. സെലൻസ്കിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മോസ്കോയിൽ വന്ന് പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താമെന്നാണ് റഷ്യയുടെ നിലപാട്. എന്നാൽ മോസ്കോയിൽ വെച്ചുള്ള ചർച്ച സെലൻസ്കി നേരത്തെ തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. ഇരുപക്ഷവും വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് തയ്യാറാകണമെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പ്രതികരിച്ചു.