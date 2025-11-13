ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം 'ഭീകരാക്രമണം': ഇന്ത്യക്ക് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് യു.എസ്

By Metro DeskUpdated: Nov 13, 2025, 13:47 IST
USA India

വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.—ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം നടന്ന കാർ സ്ഫോടനത്തെ 'വ്യക്തമായ ഭീകരാക്രമണം' (clearly a terrorist attack) എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഇന്ത്യയുടെ അന്വേഷണ രീതികളെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എല്ലാവിധ സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതായും യു.എസ്. അറിയിച്ചു.

​യു.എസ്. സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്.

  • 'ഭീകരാക്രമണം': ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തെ ഒരു 'ഭീകരാക്രമണം' എന്ന് യു.എസ്. സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി റൂബിയോ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
  • ഇന്ത്യയുടെ മികവ്: ഇന്ത്യയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പ്രതികരണത്തെയും, സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അധികാരികൾ 'മികച്ച ജോലി'യാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും റൂബിയോ പ്രശംസിച്ചു.
  • സഹായ വാഗ്ദാനം: ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള യു.എസിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത റൂബിയോ ആവർത്തിച്ചു. സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെങ്കിലും, അന്വേഷണം നടത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിവുണ്ടെന്നും യു.എസ്. സഹായം ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
  • അനുശോചനം: സ്ഫോടനത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് യു.എസ്. അനുശോചനം അറിയിച്ചു.

​ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം നടന്ന സ്ഫോടനത്തിൽ 12 പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേന്ദ്രസർക്കാരും സ്ഫോടനത്തെ 'ഭീകരപ്രവർത്തനം' എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് യു.എസിൻ്റെ പ്രതികരണം.

Tags

Share this story

Featured

You may like