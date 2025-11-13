ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം 'ഭീകരാക്രമണം': ഇന്ത്യക്ക് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് യു.എസ്
Updated: Nov 13, 2025, 13:47 IST
വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.—ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം നടന്ന കാർ സ്ഫോടനത്തെ 'വ്യക്തമായ ഭീകരാക്രമണം' (clearly a terrorist attack) എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഇന്ത്യയുടെ അന്വേഷണ രീതികളെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എല്ലാവിധ സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതായും യു.എസ്. അറിയിച്ചു.
യു.എസ്. സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്.
- 'ഭീകരാക്രമണം': ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തെ ഒരു 'ഭീകരാക്രമണം' എന്ന് യു.എസ്. സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി റൂബിയോ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
- ഇന്ത്യയുടെ മികവ്: ഇന്ത്യയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പ്രതികരണത്തെയും, സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അധികാരികൾ 'മികച്ച ജോലി'യാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും റൂബിയോ പ്രശംസിച്ചു.
- സഹായ വാഗ്ദാനം: ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള യു.എസിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത റൂബിയോ ആവർത്തിച്ചു. സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെങ്കിലും, അന്വേഷണം നടത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിവുണ്ടെന്നും യു.എസ്. സഹായം ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
- അനുശോചനം: സ്ഫോടനത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് യു.എസ്. അനുശോചനം അറിയിച്ചു.
ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം നടന്ന സ്ഫോടനത്തിൽ 12 പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേന്ദ്രസർക്കാരും സ്ഫോടനത്തെ 'ഭീകരപ്രവർത്തനം' എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് യു.എസിൻ്റെ പ്രതികരണം.