മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ അഭയാർത്ഥി ബോട്ട് മറിഞ്ഞു: 70-ലധികം പേരെ കാണാതായി; വൻ ദുരന്തമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
റോം: മധ്യ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ അഭയാർത്ഥികൾ സഞ്ചരിച്ച ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് എഴുപതിലധികം പേരെ കാണാതായി. ഇവർ മരിച്ചതായാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്. ലിബിയയിൽ നിന്ന് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ പുറപ്പെട്ട ബോട്ടാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. 'സീ വാച്ച്' (Sea Watch), 'മെഡിറ്ററേനിയ സേവിങ് ഹ്യൂമൻസ്' (Mediterranea Saving Humans) എന്നീ സന്നദ്ധ സംഘടനകളാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.
അപകടത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ:
ഏകദേശം 105 യാത്രക്കാരാണ് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 32 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു. രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടെടുത്തു. ബാക്കിയുള്ളവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ അറിയിക്കുന്നത്. ലിബിയൻ അധികൃതരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ മേഖലയിലാണ് അപകടം നടന്നത്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം:
കടലിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായം നൽകണമെന്ന രാജ്യാന്തര സമുദ്ര നിയമം അനുസരിച്ച്, ആ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് വാണിജ്യ കപ്പലുകളാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. രക്ഷപ്പെട്ട 32 പേരെ ഇറ്റാലിയൻ ദ്വീപായ ലാംപെഡൂസയിൽ എത്തിച്ചു. തകർന്ന ബോട്ടിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ രണ്ട് പേർ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സീ വാച്ച് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
വിമർശനവുമായി സംഘടനകൾ:
യൂറോപ്യൻ സർക്കാരുകളുടെ നയങ്ങളാണ് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് മെഡിറ്ററേനിയ സേവിങ് ഹ്യൂമൻസ് വിമർശിച്ചു. അഭയാർത്ഥികൾക്ക് സുരക്ഷിതവും നിയമപരവുമായ യാത്രാമാർഗങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകാത്തതാണ് കടലിലെ ഈ കൂട്ടമരണങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നതെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു.
വർധിക്കുന്ന മരണസംഖ്യ:
യുഎൻ കുടിയേറ്റ ഏജൻസിയായ ഐഒഎം (IOM) പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2026-ന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെ 683-ലധികം അഭയാർത്ഥികളെ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ കാണാതാകുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കാലയളവിൽ 6,175 പേർ സമുദ്രമാർഗ്ഗം ഇറ്റലിയിൽ എത്തിയതായും ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
സംഗ്രഹം: ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച യാത്രാമാർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ. ലാംപെഡൂസ ദ്വീപാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരക്കാരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യസ്ഥാനം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.