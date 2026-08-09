ഇന്ധനവിലയിൽ ആശ്വാസം: ചൈനയിലെ ഫാക്ടറി ഉൽപ്പാദന വിലക്കയറ്റ നിരക്ക് ജൂലൈയിൽ 3.5% ആയി കുറഞ്ഞു

By  Metro Desk Aug 9, 2026, 12:39 IST
ചൈന

ബെയ്‌ജിങ്: ഇന്ധനവിലയിലുണ്ടായ കുറവും ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ മന്ദഗതിയും കാരണം ചൈനയിലെ ഫാക്ടറി ഉൽപ്പാദനച്ചെലവ് (Producer Price Index / Factory-gate prices) വളർച്ചാനിരക്ക് ജൂലൈ മാസത്തിൽ 3.5 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.

​ചൈനയിലെ നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് (NBS) പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ജൂൺ മാസത്തിൽ 4.1 ശതമാനമായിരുന്ന വളർച്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കായ 3.5 ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴേക്കിറങ്ങിയത്.

​അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഊർജ്ജസ്വലമായ ഇന്ധനവിലയിൽ ഉണ്ടായ കുറവും, നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ ചില തിരിച്ചടികളുമാണ് ഉൽപ്പാദനച്ചെലവിലെ വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറയാൻ ഇടയാക്കിയ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. ഇതിനുപുറമെ രാജ്യത്തെ ഉപഭോക്തൃ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കിലും (Consumer Price Index) നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

​രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുന്നതിനായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ തുക വകയിരുത്താനും സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും അധികൃതർ പദ്ധതിയിടുന്നു. 

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