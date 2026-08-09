ഇന്ധനവിലയിൽ ആശ്വാസം: ചൈനയിലെ ഫാക്ടറി ഉൽപ്പാദന വിലക്കയറ്റ നിരക്ക് ജൂലൈയിൽ 3.5% ആയി കുറഞ്ഞു
ബെയ്ജിങ്: ഇന്ധനവിലയിലുണ്ടായ കുറവും ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ മന്ദഗതിയും കാരണം ചൈനയിലെ ഫാക്ടറി ഉൽപ്പാദനച്ചെലവ് (Producer Price Index / Factory-gate prices) വളർച്ചാനിരക്ക് ജൂലൈ മാസത്തിൽ 3.5 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.
ചൈനയിലെ നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് (NBS) പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ജൂൺ മാസത്തിൽ 4.1 ശതമാനമായിരുന്ന വളർച്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കായ 3.5 ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴേക്കിറങ്ങിയത്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഊർജ്ജസ്വലമായ ഇന്ധനവിലയിൽ ഉണ്ടായ കുറവും, നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ ചില തിരിച്ചടികളുമാണ് ഉൽപ്പാദനച്ചെലവിലെ വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറയാൻ ഇടയാക്കിയ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. ഇതിനുപുറമെ രാജ്യത്തെ ഉപഭോക്തൃ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കിലും (Consumer Price Index) നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുന്നതിനായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ തുക വകയിരുത്താനും സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും അധികൃതർ പദ്ധതിയിടുന്നു.