യുക്രെയ്നുള്ള പിന്തുണയിൽ ട്രംപിന്റെ മാറ്റം: വിയോജിപ്പുമായി റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാക്കൾ
Updated: Oct 21, 2026, 11:57 IST
യുക്രെയ്നുമായുള്ള സഹകരണത്തിലും റഷ്യൻ ഉപരോധത്തിലുമുള്ള ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നിലപാടുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതിനെതിരെ സ്വന്തം പാർട്ടിയായ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തി. റഷ്യയ്ക്കെതിരായ ഉപരോധങ്ങളിൽ ട്രംപ് ഇളവ് വരുത്തിയതിലും, റഷ്യയുമായുള്ള ഡീസൽ കരാറുകളിലുമാണ് ജനപ്രതിനിധികൾക്കിടയിൽ വൻ അമർഷം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.
ഡോൺ ബേക്കൺ (Don Bacon), ബ്രയാൻ ഫിറ്റ്സ്പാട്രിക് (Brian Fitzpatrick) തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ റിപ്പബ്ലിക്കൻ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ ഈ നീക്കത്തെ ശക്തമായി വിമർശിച്ചു. "യുക്രെയ്നെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ട്രംപ് പുറകോട്ട് പോകുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല" എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ നേതാക്കൾ, ട്രംപിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും പദ്ധതികൾക്കുമുള്ള ഫണ്ട് തടയുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.