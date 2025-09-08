നേപ്പാളിൽ കലാപം; സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരോധനത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ 9 മരണം: 42 പേർക്ക് പരിക്ക്

By Metro DeskSep 8, 2025, 16:52 IST
നേപ്പാൾ

കാഠ്മണ്ഡു: രാജ്യത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്ക് സർക്കാർ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ നേപ്പാളിൽ യുവജനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. പ്രതിഷേധക്കാരും പോലീസും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒമ്പത് പേർ മരിക്കുകയും 42 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ തലസ്ഥാനമായ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തി സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചു.

​ഫേസ്ബുക്ക്, യൂട്യൂബ്, എക്സ് (മുമ്പ് ട്വിറ്റർ) ഉൾപ്പെടെ 26 സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്കാണ് നേപ്പാൾ സർക്കാർ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. രാജ്യത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടും കമ്പനികൾ അതിന് തയ്യാറാകാത്തതിനാലാണ് ഈ നടപടിയെന്നാണ് സർക്കാർ വിശദീകരണം. എന്നാൽ അഴിമതിയും ദുർഭരണവും മറച്ചുവെക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങുകയായിരുന്നു.

​പ്രതിഷേധക്കാർ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന് സമീപം തടിച്ചുകൂടുകയും ബാരിക്കേഡുകൾ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതേത്തുടർന്ന് പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുകയും കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. പലയിടത്തും പോലീസ് വെടിവെച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാഠ്മണ്ഡുവിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ജനജീവിതം സ്തംഭിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സൈന്യം രംഗത്തിറങ്ങിയതോടെ മേഖലയിൽ കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.

