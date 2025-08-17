മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്ന റോബോട്ട്; പുതിയ ഗവേഷണവുമായി ചൈന
Aug 17, 2025, 17:56 IST
മനുഷ്യനെപ്പോലെ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാൻ കഴിവുള്ള റോബോട്ടുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഗവേഷണങ്ങളുമായി ചൈന മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ബീജിങ്ങിലെ ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഈ വിപ്ലവകരമായ ആശയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ ഭ്രൂണത്തിന്റെ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങൾ ഒരു കൃത്രിമ ഗർഭപാത്രത്തിൽ (artificial womb) പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു റോബോട്ടിക് സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച്, റോബോട്ടിന് മനുഷ്യ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൃത്യമായി അനുകരിക്കാൻ കഴിയും. ഭ്രൂണത്തിന്റെ വളർച്ച, പോഷകങ്ങളുടെ ലഭ്യത, മറ്റ് ജൈവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അൽഗോരിതം വഴി നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വഴി, ഒരു റോബോട്ട് 'അമ്മ'യാകുകയും മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ഗവേഷണം ധാർമ്മികവും സാമൂഹികവുമായ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയുടെ സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയെ കൃത്രിമമായി മാറ്റുന്നത് ശരിയാണോ, അതുപോലെ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഭാവി ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാകാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വന്ധ്യതാ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് ഇത് വലിയ സഹായകമാകുമെങ്കിലും, മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഇത് ദോഷകരമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്. ചൈനയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വികസിപ്പിക്കുന്ന ഈ റോബോട്ടിന്റെ ആദ്യ മാതൃകയുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ഗവേഷണത്തിന്റെ വിജയം മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യുൽപ്പാദനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കൽപ്പങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു