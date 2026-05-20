ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി റഷ്യയും ചൈനയും; പുടിൻ-ഷി ജിൻപിംഗ് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ 20 സുപ്രധാന കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചു
ബീജിംഗ്: ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളിൽ നിർണ്ണായക മാറ്റങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിംഗും ബീജിംഗിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തവും സാമ്പത്തിക സഹകരണവും കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുതലവന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ 20 പുതിയ ഉഭയകക്ഷി കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചു.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ചൈനാ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് പുടിൻ ബീജിംഗിലെ ഗ്രേറ്റ് ഹാൾ ഓഫ് ദി പീപ്പിളിൽ എത്തിയത് എന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. റഷ്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സമകാലിക ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്നും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളെന്നും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിംഗ് വ്യക്തമാക്കി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ 25 വർഷം മുൻപ് ഒപ്പുവെച്ച 'സൗഹൃദ സഹകരണ കരാർ' കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് നീട്ടാനും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തീരുമാനമായി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:
- കരാറുകൾ: സാങ്കേതികവിദ്യ, വ്യാപാരം, ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം, ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം (Intellectual Property), ഊർജ്ജം എന്നീ മേഖലകളിലാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും 20 കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്.
- ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ സഹകരണം: റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതക കയറ്റുമതിയിൽ വൻ വർദ്ധനവാണ് ഈ വർഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നിർദ്ദിഷ്ട 'പവർ ഓഫ് സൈബീരിയ 2' ഗ്യാസ് പൈപ്പ്ലൈൻ പദ്ധതിയും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി.
- ആഗോള സാഹചര്യം: ആഗോള തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏകപക്ഷീയമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും 'കാട്ടുനീതി'ക്കും എതിരെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സംഘർഷങ്ങളിൽ അടിയന്തിരമായി വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ഷി ജിൻപിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
രണ്ടു ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ചൈനയിലെത്തിയ പുടിനെ പൂർണ്ണ സൈനിക ബഹുമതികളോടെയാണ് ബീജിംഗ് വരവേറ്റത്. അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധങ്ങൾക്കിടയിലും റഷ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയായി ചൈന തുടരുമെന്ന ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നൽകുന്നത്.