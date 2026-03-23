ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഉപരോധം: കടുത്ത ആശങ്കയറിയിച്ച് റഷ്യയും ചൈനയും; പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഭീഷണിയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
Mar 23, 2026, 14:18 IST
മോസ്കോ/ബീജിംഗ്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇറാനും അമേരിക്ക-ഇസ്രായേൽ സഖ്യവും തമ്മിലുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ (Strait of Hormuz) ഉപരോധത്തിൽ റഷ്യയും ചൈനയും കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഊർജ്ജ വിതരണ പാത തടസ്സപ്പെടുന്നത് ആഗോള വിപണിയെ തകിടം മറിക്കുമെന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:
- നയതന്ത്ര പരിഹാരം: മേഖലയിലെ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉടൻ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സൈനിക നടപടികൾ ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ചൈന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
- റഷ്യയുടെ നിലപാട്: അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും നീക്കങ്ങൾ പശ്ചിമേഷ്യയെ അരാജകത്വത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയാണെന്ന് റഷ്യ കുറ്റപ്പെടുത്തി. കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുന്നത് ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമാകുമെന്ന് മോസ്കോ വ്യക്തമാക്കി.
- സാമ്പത്തിക ആഘാതം: ലോകത്തിലെ 20% ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിതരണവും നടക്കുന്ന പാതയാണിത്. ഉപരോധം തുടർന്നാൽ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഇത് വഴിവെക്കും.
- സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ: തുർക്കിയുമായി ചേർന്ന് മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് റഷ്യ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
