ഇറാനൊപ്പമെന്ന് റഷ്യ; കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പുടിനും അരഘ്ചിയും
റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ തിങ്കളാഴ്ച ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഘ്ചിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പുടിൻ ഇറാന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഇറാന്റെയും മേഖലയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി റഷ്യ എല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറാൻ അമേരിക്കയുമായി യുദ്ധത്തിലായിരിക്കുകയും ഇസ്ലാമാബാദിൽ നടന്ന സമാധാന ചർച്ചകൾ ഫലങ്ങളൊന്നും നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത സമയത്താണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്.
ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അരഗ്ചി റഷ്യയിലെത്തി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പുടിനുമായി നേരിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ സാധാരണയായി പ്രസിഡന്റിനെയല്ല, മറിച്ച് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയെയാണ് കാണുന്നത് എന്നതിനാൽ ഇത് പ്രധാനമാണ്.
എന്നിരുന്നാലും, പുടിൻ വ്യക്തിപരമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച സംഘടിപ്പിച്ചു, ഇത് റഷ്യ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം തെളിയിക്കുന്നു. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അരാഗ്ചി പുടിനോട് നന്ദി പറയുകയും റഷ്യയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു .
ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവിന്റെ സന്ദേശം
ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് മൊജ്തബ ഖമേനിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക സന്ദേശം ലഭിച്ചതായി പ്രസിഡന്റ് പുടിൻ പറഞ്ഞു. അരാഗ്ചി തിരിച്ചെത്തി പരമോന്നത നേതാവിന് ആരോഗ്യത്തിനായുള്ള ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും അറിയിക്കാൻ പുടിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെയും ഉന്നത നേതാക്കൾ പരസ്പരം സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്ന ഒരു നയതന്ത്ര രീതിയാണിത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഇത് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
പുടിൻ ഇറാന് എന്ത് ഉറപ്പാണ് നൽകിയത്?
ഇറാനിലെ ജനങ്ങൾ ഈ ദുഷ്കരമായ കാലഘട്ടത്തെ മറികടക്കുമെന്നും സമാധാനം നിലനിൽക്കുമെന്നും റഷ്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രസിഡന്റ് പുടിൻ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന്, പുടിൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസ്താവന നടത്തി: ഇറാന്റെയും മേഖലയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി റഷ്യ എല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തന്ത്രപരമായ ബന്ധം തുടരുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ടെഹ്റാനുമായുള്ള തന്ത്രപരമായ ബന്ധം മോസ്കോ തുടരുമെന്നും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കി. ഈ തന്ത്രപരമായ ബന്ധം ഇരു രാജ്യങ്ങളും വ്യാപാരത്തിൽ മാത്രമല്ല, സൈനിക, രാഷ്ട്രീയ, മറ്റ് പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലും പരസ്പരം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും?
ഇറാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശം ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ലോകത്തിന് നൽകുന്നു. യുഎസും സഖ്യകക്ഷികളും ഒരു പക്ഷത്താണ്, റഷ്യ ഇറാന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇറാന്റെ മനോവീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചർച്ചകളിൽ അതിനെ കൂടുതൽ ശക്തമായ സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും, റഷ്യ പോലുള്ള ഒരു പ്രധാന ശക്തി അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്.
ലോകം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ഇത് കാണിക്കുന്നു. ഒരു വശത്ത് അമേരിക്കയും അതിന്റെ യൂറോപ്യൻ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ സഖ്യകക്ഷികളും. മറുവശത്ത് യുഎസ് നയങ്ങൾക്കെതിരെ ഒന്നിക്കുന്ന റഷ്യ, ഇറാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുണ്ട്