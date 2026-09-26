യുക്രെയ്നിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കാൻ റഷ്യ: ഐ.എസ്.പികൾക്കും ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്കും നേരെ ശക്തമായ ആക്രമണം
യുക്രെയ്നിന്റെ വിവരസാങ്കേതിക-ഡിജിറ്റൽ മേഖലകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് റഷ്യൻ സേന ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തെ പ്രധാന ഇന്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാക്കളുടെ (ISP) അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും പ്രധാന ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്കും നേരെ നടന്ന മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
തലസ്ഥാനമായ കീവിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തോളം വീടുകളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ബന്ധം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. യുക്രെയ്നിലെ പ്രമുഖ ഡാറ്റാ സെന്ററുകളായ 'മിറോഹോസ്റ്റ്' (MiroHost), 'സിറ്റിഹോസ്റ്റ്' (CityHost.UA), കൂടാതെ പ്രധാന ടെലികോം ദാതാക്കളായ UTELS, Pavutyna എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ആക്രമണത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു.
യുക്രെയ്ന്റെ സൈനിക വിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക മേഖലയും തകർക്കുകയാണ് റഷ്യയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭീതി പടർത്താനും ബിസിനസ്സ് മേഖലയെ തളർത്താനുമാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങളെന്നും, ബാക്കപ്പ് അധിഷ്ഠിത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഈ കടന്നാക്രമണം ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും വാണിജ്യ മേഖലകളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി പ്രതികരിച്ചു.