റഷ്യൻ ആക്രമണം യാത്രാ ട്രെയിനിൽ; ഡസൻ കണക്കിന് പേർക്ക് പരിക്ക്
Updated: Oct 4, 2025, 23:57 IST
യുക്രെയ്നിലെ വടക്കൻ സുമി മേഖലയിലെ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് നേരെ റഷ്യ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ഡസൻ കണക്കിന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്. ഈ ആക്രമണത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 30 പേർക്കെങ്കിലും പരിക്കേറ്റതായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ആക്രമണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം: സുമി മേഖലയിലെ ഷോഷ്ക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടന്നത്. കീവിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഒരു യാത്രാ ട്രെയിനിനാണ് ആക്രമണത്തിൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായത്.
- ആളപായം: ആക്രമണത്തിൽ 30-ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ. പരിക്കേറ്റവരിൽ റെയിൽവേ ജീവനക്കാരും യാത്രക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ട്രെയിൻ പൂർണ്ണമായി തകരുകയും തീപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സെലെൻസ്കി പുറത്തുവിട്ടു.
- സെലെൻസ്കിയുടെ പ്രതികരണം: സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള റഷ്യയുടെ ഈ നടപടിയെ "ക്രൂരമായ ആക്രമണം" എന്നും "തീവ്രവാദം" എന്നും സെലെൻസ്കി വിശേഷിപ്പിച്ചു. ലോകം ഇത് അവഗണിക്കരുത് എന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
- തുടർച്ചയായ ആക്രമണം: കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി യുക്രെയ്നിലെ റെയിൽവേ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ റഷ്യ തുടർച്ചയായി ലക്ഷ്യമിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ആക്രമണം. സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള റെയിൽപാതകളാണ് റഷ്യ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നതെങ്കിലും, സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ദുരിതമാണ് ഇത് വരുത്തിവെക്കുന്നത്.
- രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ: ആക്രമണം നടന്ന സ്ഥലത്ത് വൈദ്യസഹായവും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുകയാണെന്ന് പ്രാദേശിക ഗവർണർ ഒലെഹ് ഹ്രിഹോറോവ് അറിയിച്ചു.
യുക്രെയ്നിലെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് റഷ്യ ആക്രമണം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ യാത്രാ ട്രെയിനിനു നേരെയുള്ള ആക്രമണം.