റഷ്യൻ ബോംബർ വിമാനം തകർന്നു വീണു: ആറ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

By  Metro Desk Sep 29, 2026, 23:56 IST
Russia

മോസ്കോ: റഷ്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ആണവവാഹക ശേഷിയുള്ള Tu-95 സ്ട്രാറ്റജിക് ബോംബർ വിമാനം തകർന്നു വീണ് ആറ് ജീവനക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു.

​റഷ്യയുടെ ദൂരകിഴക്കൻ മേഖലയിലുള്ള അമുർ (Amur) പ്രവിശ്യയിലാണ് സംഭവം. പരിശീലന പറക്കലിനായി ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ വിമാനം തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. വിജനമായ പ്രദേശത്താണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്നും വിമാനത്തിൽ ആയുധങ്ങളോ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

​അപകടത്തെ തുടർന്ന് വിമാനത്തിന് തീപിടിക്കുകയും പൂർണ്ണമായി തകരുകയും ചെയ്തു. എൻജിനിലെ സാങ്കേതിക തകരാറാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ റഷ്യൻ വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക സംഘം അപകടസ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

Tags

Share this story

Featured

You may like