റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം: പോളണ്ട് യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ യോഗം വിളിച്ചു; നാറ്റോ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി
റഷ്യൻ ഡ്രോണുകൾ പോളണ്ടിന്റെ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ച സംഭവത്തിൽ, അടിയന്തര യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ യോഗം വിളിക്കാൻ പോളണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിനിടെയാണ് റഷ്യൻ ഡ്രോണുകൾ പോളണ്ടിന്റെ അതിർത്തി കടന്നത്. ഇത് പോളണ്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണിയാണെന്നും, മനഃപൂർവ്വമുള്ള പ്രകോപനമാണെന്നും പോളണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഡൊണാൾഡ് ടസ്ക് വ്യക്തമാക്കി.
റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിന് ശേഷം പോളണ്ടിന്റെ വ്യോമാതിർത്തി പലതവണ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇത്രയും വലിയ തോതിലുള്ള ഡ്രോൺ ആക്രമണം ആദ്യമായാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ ഡ്രോണുകളെ നാറ്റോ സേനാംഗങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ വെടിവെച്ചിട്ടു. ഇതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പലയിടത്തും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പോളണ്ട് നാറ്റോയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 4 പ്രകാരം സഖ്യകക്ഷികളുമായി അടിയന്തര കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
റഷ്യയുടെ ഈ നീക്കം യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം യൂറോപ്പിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ പോളണ്ടിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാർക്ക് റൂട്ടെ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, പോളണ്ടിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടല്ല ഡ്രോണുകൾ അയച്ചതെന്നും, അത് അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണെന്നുമാണ് റഷ്യയുടെ വിശദീകരണം. സംഭവം ആഴത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം റഷ്യക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പോളണ്ട് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.