റൊമാനിയയിൽ റഷ്യൻ ഡ്രോൺ പാർപ്പിട സമുച്ചയത്തിൽ പതിച്ചു; വൻ സ്ഫോടനവും തീപിടുത്തവും

By  Metro Desk May 29, 2026, 12:15 IST
Ukrine

യുക്രെയ്ൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന നാറ്റോ (NATO) സഖ്യരാജ്യമായ റൊമാനിയയിൽ റഷ്യൻ ഡ്രോൺ തകർന്നുവീണ് വൻ അപകടം. റൊമാനിയൻ നഗരമായ ഗലാറ്റിയിലെ (Galați) 10 നിലകളുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറഞ്ഞ റഷ്യൻ ഡ്രോൺ പതിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയായിരുന്നു സംഭവം.

​ഡ്രോൺ പതിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് വൻ സ്ഫോടനമുണ്ടാകുകയും കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകൾനിലയിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. അപകടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീക്കും കുട്ടിക്കും ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിച്ചിരുന്ന എഴുപതോളം ആളുകളെ ഉടനടി അധികൃതർ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു.

​യുക്രെയ്നിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് റഷ്യ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിനിടയിലാണ് ഒരു ഡ്രോൺ റൊമാനിയൻ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ച് നഗരത്തിൽ പതിച്ചത്. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് റൊമാനിയൻ സൈന്യം രണ്ട് എഫ്-16 (F-16) യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി വിന്യസിച്ചു. റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഈ നടപടി അതീവ ഗുരുതരവും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്തതുമായ നീക്കമാണെന്ന് റൊമാനിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതിർത്തിയിലെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമാക്കാൻ റൊമാനിയ നാറ്റോയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

