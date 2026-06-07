ചെർണോബിൽ ആണവനിലയത്തിന് സമീപം റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; ഉപയോഗിച്ച ആണവ ഇന്ധനം സൂക്ഷിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് കേടുപാട്
കീവ്: യുക്രെയ്നിലെ തകർക്കപ്പെട്ട ചെർണോബിൽ ആണവനിലയത്തിന് സമീപം റഷ്യയുടെ വ്യോമാക്രമണം. ഉപയോഗിച്ച ആണവ ഇന്ധനം (spent nuclear fuel) സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന് നേരെയാണ് റഷ്യൻ ഷഹീദ് ഡ്രോൺ പതിച്ചത്. ആക്രമണത്തിൽ കെട്ടിടത്തിന് കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി യുക്രെയ്ൻ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. റഷ്യയുടേത് ബോധപൂർവവും അതീവ ക്രൂരവുമായ നീക്കമാണെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കി അപലപിച്ചു.
അപകടവിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ്ജ ഏജൻസി (IAEA) ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തുകയും സാഹചര്യം വിലയിരുത്താൻ തങ്ങളുടെ വിദഗ്ധ സംഘത്തെ പ്രദേശത്തേക്ക് അയക്കാൻ തയാറെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ആശ്വാസകരം; വികിരണ ഭീഷണിയില്ല
ആക്രമണം നടന്ന സമയത്ത് തകർന്ന കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ ആണവ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അടങ്ങിയ കണ്ടെയ്നറുകൾ ഒന്നും തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി. ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് ഉടൻ തന്നെ കെടുത്തുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ പ്രദേശത്തെ റേഡിയേഷൻ അളവ് (വികിരണ ശേഷി) സാധാരണ നിലയിലാണെന്നും യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുമില്ലെന്നും യുക്രെയ്ൻ ആണവോർജ്ജ ഏജൻസിയായ 'എനർഗോആറ്റം' വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച 1986-ലെ മഹാദുരന്തം നടന്ന ചെർണോബിൽ ആണവനിലയത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റർ മാത്രം മാറിയാണ് ഈ ആണവ ഇന്ധന സംഭരണകേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. യുക്രെയ്നിലെ വിവിധ ആണവനിലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കേന്ദ്രം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റഷ്യ തുടർച്ചയായി ആണവ സുരക്ഷയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്നും, ഇത് വരും തലമുറകളോടുള്ള കടുത്ത ഭീഷണിയാണെന്നും യുക്രെയ്ൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആരോപിച്ചു. ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് റഷ്യ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.