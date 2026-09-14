മുൻ സി.ഐ.എ മേധാവി യുകൈൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കെ റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; ദുരന്തം ഒഴിവായത് തലനാരിഴയ്ക്ക്

By  Metro Desk Sep 14, 2026, 16:46 IST
കീവ്

കീവ്: ഉക്രെയ്ൻ-പോളണ്ട് അതിർത്തിയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ റഷ്യയുടെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം. മുൻ യു.എസ് സി.ഐ.എ (CIA) ഡയറക്ടർ ഡേവിഡ് പെട്രേയസ് (David Petraeus) സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായിരുന്ന ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള പാസഞ്ചർ ട്രെയിന്റെ ലോക്കോമോട്ടീവിലേക്ക് റഷ്യൻ ഡ്രോൺ പതിച്ചത്.

​അതിർത്തി ഗ്രാമമായ യാഹോഡിൻ (Yahodyn) റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. മുൻ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ, മുൻ സ്വീഡിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കാൾ ബിൽറ്റ് എന്നിവരടക്കമുള്ള നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾ സഞ്ചരിച്ച ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ വിട്ട് മിനിറ്റുകൾക്കകമാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.

​ഡ്രോൺ വരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉക്രെയ്ൻ റെയിൽവേ അധികൃതർ 15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ യാത്രക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളുടെ ട്രെയിൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് റഷ്യ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഉക്രെയ്ൻ ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. 

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