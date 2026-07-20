യുക്രെയ്നിൽ ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ റഷ്യൻ മിസൈലാക്രമണം: മലയാളിയടക്കം 10 നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
കീവ്: യുക്രെയ്നിലെ ഒഡേസ തീരത്ത് ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ റഷ്യ നടത്തിയ ശക്തമായ ക്രൂസ് മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ മലയാളിയടക്കം 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കാസർകോട് വെള്ളരിക്കുണ്ട് എകെജി നഗർ സ്വദേശിയായ അഖിൽ ജോയൻ (26) ആണ് മരിച്ച മലയാളി.
ഗിനിയ-ബിസാവു പതാകയുള്ള 'ഗോൾഡൻ ലിയോ' എന്ന ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെയാണ് റഷ്യൻ ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് യുക്രെയ്ൻ വ്യോമസേന സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ, സിറിയൻ നാവികരാണ് കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാർ. കൊല്ലപ്പെട്ട പത്ത് നാവികർക്ക് പുറമേ, യുക്രെയ്ൻ സ്വദേശിയായ കപ്പൽ പൈലറ്റും ആക്രമണത്തിൽ മരണപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം.
കപ്പലിൽ ആകെ 17 ജീവനക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ പരിക്കേറ്റ രണ്ടുപേർ ഉൾപ്പെടെ 8 പേരെ യുക്രെയ്ൻ നാവികസേന രക്ഷപ്പെടുത്തി സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കരിങ്കടൽ (Black Sea) വഴിയുള്ള യുക്രെയ്ന്റെ കാർഷിക കയറ്റുമതി തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സമീപദിവസങ്ങളിലായി ഈ മേഖലയിൽ റഷ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
അഖിൽ ജോയന്റെ മരണവാർത്തയറിഞ്ഞ് ജന്മനാടായ വെള്ളരിക്കുണ്ടിൽ വലിയ ശോകമൂകമായ അന്തരീക്ഷമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾക്കായി നോർക്കയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.