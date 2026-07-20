യുക്രെയ്നിൽ ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ റഷ്യൻ മിസൈലാക്രമണം: മലയാളിയടക്കം 10 നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

By  Metro Desk Jul 20, 2026, 21:16 IST
Keev

കീവ്: യുക്രെയ്നിലെ ഒഡേസ തീരത്ത് ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ റഷ്യ നടത്തിയ ശക്തമായ ക്രൂസ് മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ മലയാളിയടക്കം 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കാസർകോട് വെള്ളരിക്കുണ്ട് എകെജി നഗർ സ്വദേശിയായ അഖിൽ ജോയൻ (26) ആണ് മരിച്ച മലയാളി.

​ഗിനിയ-ബിസാവു പതാകയുള്ള 'ഗോൾഡൻ ലിയോ' എന്ന ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെയാണ് റഷ്യൻ ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് യുക്രെയ്ൻ വ്യോമസേന സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ, സിറിയൻ നാവികരാണ് കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാർ. കൊല്ലപ്പെട്ട പത്ത് നാവികർക്ക് പുറമേ, യുക്രെയ്ൻ സ്വദേശിയായ കപ്പൽ പൈലറ്റും ആക്രമണത്തിൽ മരണപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം.

​കപ്പലിൽ ആകെ 17 ജീവനക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ പരിക്കേറ്റ രണ്ടുപേർ ഉൾപ്പെടെ 8 പേരെ യുക്രെയ്ൻ നാവികസേന രക്ഷപ്പെടുത്തി സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കരിങ്കടൽ (Black Sea) വഴിയുള്ള യുക്രെയ്ന്റെ കാർഷിക കയറ്റുമതി തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സമീപദിവസങ്ങളിലായി ഈ മേഖലയിൽ റഷ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

​അഖിൽ ജോയന്റെ മരണവാർത്തയറിഞ്ഞ് ജന്മനാടായ വെള്ളരിക്കുണ്ടിൽ വലിയ ശോകമൂകമായ അന്തരീക്ഷമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾക്കായി നോർക്കയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

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