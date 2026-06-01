വ്യാജ പതാകയുമായി അറ്റ്ലാൻ്റിക്കിൽ റഷ്യൻ എണ്ണക്കപ്പൽ; ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ചേർന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു
പാരിസ്: രാജ്യാന്തര ഉപരോധങ്ങൾ മറികടന്ന് റഷ്യൻ എണ്ണ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 'ടാഗോർ' (Tagor) എന്ന എണ്ണക്കപ്പൽ ഫ്രഞ്ച് നാവികസേന അറ്റ്ലാൻ്റിക് സമുദ്രത്തിൽ വച്ച് പിടിച്ചെടുത്തു. ബ്രിട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഖ്യകക്ഷികളുടെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു അതീവ രഹസ്യമായ ഈ നീക്കം. റഷ്യയുടെ നിരോധിത 'ഷാഡോ ഫ്ലീറ്റ്' (Shadow Fleet)-ൽ പെട്ടതാണ് ഈ കപ്പലെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്നും കമാൻഡോകൾ കപ്പലിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും മക്രോൺ എക്സ് (X) പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
വ്യാജ പതാകയും ഉപരോധ ലംഘനവും
വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ റഷ്യയിലെ മർമാൻസ്കിൽ നിന്നാണ് കപ്പൽ യാത്ര തിരിച്ചത്. ട്രാക്കിങ് സംവിധാനങ്ങളെ വെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ കാമറൂണിൻ്റെ വ്യാജ പതാകയുമായാണ് കപ്പൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഫ്രഞ്ച് തീരത്തുനിന്നും ഏകദേശം 740 കിലോമീറ്റർ (400 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ) അകലെ അന്താരാഷ്ട്ര ജലാർത്തിയിൽ വച്ചാണ് നാവികസേന കപ്പൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിയത്.
രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കപ്പൽ വ്യാജ പതാക ഉപയോഗിച്ച് വഴിതെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും തുടർന്ന് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്കായി ഫ്രഞ്ച് നാവികസേനയുടെ അകമ്പടിയോടെ കപ്പൽ മറ്റൊരു സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. 23 ജീവനക്കാരാണ് കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ ക്യാപ്റ്റൻ റഷ്യൻ പൗരനാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
"രാജ്യാന്തര ഉപരോധങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതും, സമുദ്ര നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തുന്നതും, യുക്രെയ്നെതിരായ യുദ്ധത്തിന് റഷ്യ പണം കണ്ടെത്താൻ ഇത്തരം വഴികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല."
— ഇമ്മാനുവൽ മക്രോൺ, ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ്
റഷ്യയുടെ കടുത്ത അമർഷം
ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഈ നടപടിക്കെതിരെ കടുത്ത പ്രതികരണവുമായി റഷ്യ രംഗത്തെത്തി. ഫ്രാൻസിൻ്റെ നടപടി തികച്ചും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ഇത് 'അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകരത'യ്ക്ക് തുല്യമാണെന്നും ക്രെംലിൻ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് ആരോപിച്ചു. സ്വന്തം കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും റഷ്യ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മുൻപ് ഇത്തരം കപ്പലുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ നടപടിയെ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ 'കടൽക്കൊള്ള' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.
യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തെ തുടർന്ന് റഷ്യൻ എണ്ണ വിപണനത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ കടുത്ത സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളെ മറികടക്കാൻ റഷ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴയതും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതുമായ കപ്പലുകളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് 'ഷാഡോ ഫ്ലീറ്റ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കപ്പലുകളെ തങ്ങളുടെ ജലാശയങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനും നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.