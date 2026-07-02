കീവിൽ റഷ്യയുടെ വൻ വ്യോമാക്രമണം; മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും വർഷിച്ചു: വൻ നാശനഷ്ടം
കീവ്: യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ (Kyiv) റഷ്യയുടെ വൻ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണം. മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടുനിന്ന ശക്തമായ ആക്രമണത്തിൽ തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ നിരവധി ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും തകർക്കപ്പെട്ടു. ആക്രമണത്തിൽ പത്തിലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും എൺപതിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ.
റഷ്യ വൻതോതിൽ മിസൈലുകളും സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച ഡ്രോണുകളും ഒരേസമയം തലസ്ഥാന നഗരത്തിന് നേരെ പ്രയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ തീപിടുത്തമുണ്ടാവുകയും ബഹുനില പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങൾ തകരുകയും ചെയ്തു. കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിരവധി ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് സുരക്ഷിത താവളങ്ങളായ ഭൂഗർഭ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലും ബങ്കറുകളിലും അഭയം തേടിയത്. യുക്രെയ്ന്റെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ പല റഷ്യൻ മിസൈലുകളെയും ഡ്രോണുകളെയും വെടിവെച്ചിട്ടെങ്കിലും, ചിലത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു. റഷ്യയുടെ ഈ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തെ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി ശക്തമായി അപലപിച്ചു. കൂടുതൽ ശക്തമായ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ നൽകി സഹായിക്കാൻ അദ്ദേഹം അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.