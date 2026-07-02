കീവിൽ റഷ്യയുടെ വൻ വ്യോമാക്രമണം; മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും വർഷിച്ചു: വൻ നാശനഷ്ടം

By  Metro Desk Jul 2, 2026, 19:23 IST
കീവ്

കീവ്: യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ (Kyiv) റഷ്യയുടെ വൻ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണം. മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടുനിന്ന ശക്തമായ ആക്രമണത്തിൽ തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ നിരവധി ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും തകർക്കപ്പെട്ടു. ആക്രമണത്തിൽ പത്തിലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും എൺപതിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ.

​റഷ്യ വൻതോതിൽ മിസൈലുകളും സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച ഡ്രോണുകളും ഒരേസമയം തലസ്ഥാന നഗരത്തിന് നേരെ പ്രയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ തീപിടുത്തമുണ്ടാവുകയും ബഹുനില പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങൾ തകരുകയും ചെയ്തു. കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിരവധി ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

​ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് സുരക്ഷിത താവളങ്ങളായ ഭൂഗർഭ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലും ബങ്കറുകളിലും അഭയം തേടിയത്. യുക്രെയ്ന്റെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ പല റഷ്യൻ മിസൈലുകളെയും ഡ്രോണുകളെയും വെടിവെച്ചിട്ടെങ്കിലും, ചിലത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു. റഷ്യയുടെ ഈ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തെ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി ശക്തമായി അപലപിച്ചു. കൂടുതൽ ശക്തമായ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ നൽകി സഹായിക്കാൻ അദ്ദേഹം അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

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