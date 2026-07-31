​കീവിൽ റഷ്യയുടെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണം: അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ ഡ്രോൺ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം തകർത്തു

By  Metro Desk Jul 31, 2026, 00:27 IST
ഡ്രോൺ

കീവ്: യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ റഷ്യ നടത്തിയ അതിശക്തമായ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ ഡ്രോൺ നിർമ്മാണശാല പൂർണ്ണമായി തകർന്നു. അമേരിക്കയിലെ ഡെലവെയർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ടർമിനൽ ഓട്ടോണമി' (Terminal Autonomy) എന്ന പ്രമുഖ പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യാ കമ്പനിയുടെ കീവിലെ ഉത്പാദന കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.

​റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ആദ്യമായാണ് റഷ്യൻ സേന നേരിട്ട് ഒരു അമേരിക്കൻ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നത്.

​കൃത്രിമബുദ്ധി (AI) ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും റഷ്യൻ സിഗ്നൽ ജാമറുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുമുള്ള അത്യാധുനിക 'ഡീപ്പ്-സ്ട്രൈക്ക്' ഡ്രോണുകളും കാമികാസെ (Kamikaze) ലോയിറ്ററിംഗ് ലഘുമൈനുകളുമാണ് ഈ ഫാക്ടറിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. ആക്രമണത്തിൽ കെട്ടിടത്തിനും യന്ത്രങ്ങൾക്കും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

​അമേരിക്കൻ സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ഉടമസ്ഥതയിലുമുള്ള സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കുന്നതിൽ റഷ്യ മടി കാണിക്കില്ലെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിരോധ വിദഗ്ദ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. 

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