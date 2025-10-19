യുക്രെയ്ൻ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ റഷ്യയുടെ തുടർച്ചയായ പ്രഹരം: പ്രതിരോധിക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ കീവ്
യുക്രെയ്നിലെ സൈനിക ശക്തിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും സൈനിക താവളങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ട് റഷ്യ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്നു. യുക്രെയ്ൻ്റെ പുതിയ സൈനികരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന നിർണായക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ തകരുന്നതും സൈനികർക്ക് ജീവാപായം സംഭവിക്കുന്നതും യുക്രെയ്ന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്.
റഷ്യയുടെ ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളെ തടയാൻ ആവശ്യമായ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ അഭാവം യുക്രെയ്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. റഷ്യൻ ആക്രമണങ്ങളുടെ കൃത്യത വർധിച്ചതും, സാധാരണക്കാരെയും സൈനികരെയും ഒരുപോലെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതും യുക്രെയ്ൻ സേനയുടെ മനോവീര്യത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റഷ്യൻ ആക്രമണങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാനും തന്ത്രപ്രധാനമായ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ യുക്രെയ്ന് സാധിക്കുന്നില്ല. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആധുനിക വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഭീഷണിയെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് യുക്രെയ്ൻ അധികൃതർ സൂചന നൽകുന്നു. പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ തുടർച്ചയായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ യുക്രെയ്ൻ്റെ യുദ്ധ മുന്നേറ്റത്തെയും പുതിയ സൈനികരെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.