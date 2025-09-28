കീവിൽ റഷ്യയുടെ ആക്രമണം; 500 ഡ്രോണുകളും 40 മിസൈലുകളും: 'റഷ്യൻ ഇറക്കുമതി അവസാനിപ്പിക്കണം'; ഇന്ത്യക്ക് സെലൻസ്കിയുടെ പരോക്ഷ സന്ദേശം
Sep 28, 2025, 17:15 IST
കീവ്: റഷ്യ യുക്രെയ്നിന്റെ തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ 500-ൽ അധികം ഡ്രോണുകളും 40 മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ, റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി നിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമർ സെലൻസ്കി ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരോക്ഷ സന്ദേശം നൽകി.
റഷ്യയുടെ യുദ്ധ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആഗോള സമൂഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനിടയിലാണ് സെലൻസ്കിയുടെ ഈ പരാമർശം.
സെലൻസ്കിയുടെ പ്രസ്താവനയിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ:
- കടുത്ത നടപടിക്ക് ആഹ്വാനം: "റഷ്യയുമായി വ്യാപാരം തുടരുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഉപരോധങ്ങൾ, ശക്തമായ തീരുവകൾ, മറ്റ് വ്യാപാര നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തമായ നടപടികൾ ആവശ്യമാണ്. അവർക്ക് നഷ്ടം അനുഭവപ്പെടണം. അത് മാത്രമാണ് ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്," സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു.
- ഇന്ത്യക്കുള്ള പരോക്ഷ സന്ദേശം: റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വൻതോതിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. റഷ്യയുമായുള്ള വ്യാപാരബന്ധം റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന് പണം നൽകുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും, ഇത് യുദ്ധം തുടരാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും സെലൻസ്കി മുമ്പും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഈ പ്രസ്താവന ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
- കീവിലെ ആക്രമണം: റഷ്യൻ സൈന്യം കീവിനും മറ്റ് യുക്രേനിയൻ നഗരങ്ങൾക്കും നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 500-ൽ അധികം ഡ്രോണുകളും 40 മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ചു. ഈ ആക്രമണം റഷ്യ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണെന്നും, ലോകം ഈ ഭീഷണി അവഗണിക്കരുതെന്നും സെലൻസ്കി അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് റഷ്യയുമായി സംസാരിച്ച് സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും സെലൻസ്കി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ തുടരുന്നത് യുദ്ധത്തിന് പണം നൽകുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു.